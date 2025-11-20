मिनी बाईपास पर दो समुदायों में तनाव, हाईवे जाम, भारी पुलिस बल तैनात, जाने क्या है मामला

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मिनी बाईपास स्थित विपिन चौराहे पर गुरुवार रात उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवती को लेकर हुए विवाद ने दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ा दिया। रात करीब आठ बजे युवती के परिजन अचानक एक जिम में घुस गए। उनका आरोप था कि जिम में मौजूद लोगों ने उनकी बेटी को बहकाकर ले जाने की कोशिश की है। इस दौरान हाथापाई भी हुई, जिसके बाद मामला गर्मा गया।