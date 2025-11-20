मिनी बाईपास पर दो समुदायों में तनाव, हाईवे जाम, भारी पुलिस बल तैनात, जाने क्या है मामला

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मिनी बाईपास स्थित विपिन चौराहे पर गुरुवार रात उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवती को लेकर हुए विवाद ने दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ा दिया। रात करीब आठ बजे युवती के परिजन अचानक एक जिम में घुस गए। उनका आरोप था कि जिम में मौजूद लोगों ने उनकी बेटी को बहकाकर ले जाने की कोशिश की है। इस दौरान हाथापाई भी हुई, जिसके बाद मामला गर्मा गया।
युवती के परिजनों के आरोप के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंच गए और सड़क पर ही धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते कर्मचारी नगर चौराहे के पास मिनी बाईपास का एक हिस्सा जाम हो गया। राहगीरों और वाहन चालकों को लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा।
सूचना मिलते ही इज्जतनगर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह जाम खुलवाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया, वे भड़क गए। हालात बिगड़ते देख थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह ने आसपास के थानों से अतिरिक्त फोर्स बुला लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया।
करीब रात साढ़े दस बजे तक भी लोग मौके पर डटे थे। स्थिति पर नियंत्रण के लिए एसपी सिटी मानुष पारीक और सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव स्वयं पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास करते रहे। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि युवती और युवक दोनों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है।
