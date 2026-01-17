थ्री इडियट्स का स्टार बरेली में दिल्लगी लेकर उतरा, ठहाकों से गूंजा नाट्य महोत्सव, झुमके-बर्फी पर बोले ‘हाय रे बरेली

बरेली। ‘गोलमाल’ और ‘थ्री इडियट्स’ से देशभर में पहचान बना चुके बॉलीवुड अभिनेता शरमन जोशी ने बरेली नाट्य महोत्सव में नाटक ‘दिल्लगी’ के मंचन के साथ दर्शकों को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। होटल में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बेबाक कहा कि फिल्में ज़रूरी हैं, लेकिन थिएटर में काम करने से जो तसल्ली मिलती है, वह कहीं और नहीं क्योंकि यहां कलाकार को दर्शक की तात्कालिक प्रतिक्रिया मिलती है।