4 साल का इंतजार खत्म… स्पेशल से एक्सप्रेस बनी टनकपुर-अछनेरा, किराया घटा और सफर हुआ आसान

अब तक ‘स्पेशल’ के नाम पर ज्यादा किराया चुकाने को मजबूर यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रेलवे के इस फैसले से रोजाना सफर करने वाले, नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए सफर सस्ता और भरोसेमंद हो जाएगा। लंबे समय से उठ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई। इज्जतनगर मंडल में किच्छा-बहेड़ी सेक्शन के बीच किच्छा बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर काम के चलते 11 अप्रैल रात 8 बजे से 12 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रास्ता बंद रहेगा। इस दौरान वाहन चालकों को बंडिया किच्छा और सिरौली गेट क्रॉसिंग से होकर गुजरना होगा।