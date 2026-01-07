बीमा एजेंट बनकर लोगों को ठग रहे थे आरोपी, स्विफ्ट कार से चल रहा था पूरा खेल, चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, एक टैबलेट, 5 एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड, फर्जी बिलों की चालान स्लिप, विजिटिंग कार्ड और 54 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा ठगी में इस्तेमाल की जा रही स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लोगों को कॉल करते थे और खुद को नामी बीमा कंपनियों का एजेंट बताते थे। पहले भरोसा जीतते थे, फिर पॉलिसी का बोनस मिलने या पुरानी पॉलिसी पर ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर लोगों से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। ठगी की रकम फर्जी बैंक खातों में मंगाकर आपस में बांट ली जाती थी।