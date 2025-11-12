वीएचपी मंत्री की गिरफ्तारी से मचा प्रशासनिक तूफान, ऋतु पूनिया हटाई गईं, प्रसून द्विवेदी को सौंपी गई कमान

पूरे प्रकरण में पीलीभीत पुलिस की भूमिका भी कटघरे में आ गई है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय से इस मामले को लेकर स्पष्ट नाराजगी जताई गई थी। पुलिस ने शुरुआत में तेजी दिखाते हुए बीएसपी नेता और वीएचपी संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तत्काल जेल भेज दिया था। लेकिन जब मामला हाई-प्रोफाइल बना और राजनीतिक दबाव बढ़ा, तो पुलिस बैकफुट पर आ गई। बाद में मुकदमे से गंभीर धाराएं हटा दी गईं। इस पलटफेर से शासन स्तर पर सवाल उठे कि आखिर पुलिस इतनी जल्दबाजी और फिर अचानक नरमी क्यों दिखा रही है।