रामायण वाटिका प्रोजेक्ट में सुस्ती पर बीडीए का बड़ा एक्शन, ठेकेदार संस्था पर 20 लाख का जुर्माना, जाने अब क्या होगा

परियोजना के तहत रामगंगा नगर में भगवान श्रीराम के वनवासी स्वरूप की 51 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति स्थापित की जानी है। इस मूर्ति को विश्वप्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी ऐतिहासिक कृति बनाई थी। योजना के अनुसार यह मूर्ति अगस्त तक पूरी होनी थी, लेकिन अभी तक काम अधूरा है। डॉ. ए. मनिकंडन, उपाध्यक्ष बीडीए ने कहा कि रामायण वाटिका प्रोजेक्ट में लगातार देरी अस्वीकार्य है। कई बार नोटिस देने के बावजूद एजेंसी ने सुधार नहीं किया। इस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तय समय में काम पूरा न होने पर अनुबंध रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।