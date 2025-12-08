गरीबों को सस्ते दामों में लक्जरी कॉलोनी में घर देगा बीडीए, पीलीभीत रोड पर 267 हेक्टेयर में विकसित होगी टाउनशिप, 300 करोड़ से भूमि अधिग्रहण शुरू

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली की सफलता के बाद अब बीडीए ने पीलीभीत रोड पर बड़ी आवासीय टाउनशिप की तैयारी तेज कर दी है। योजना कागजों से निकलकर जमीन पर उतरने लगी है। जमीन अधिग्रहण के लिए 300 करोड़ रुपये सुरक्षित कर लिए गए हैं और पहले चरण में चार सेक्टरों में विकास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दावा है कि अगले सप्ताह से भूमि अधिग्रहण की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। बीडीए की नई आवासीय योजना करीब 267.1443 हेक्टेयर में फैली होगी और इसे 13 सेक्टरों में बांटा गया है। शुरुआत सेक्टर वन-ए, वन-बी, टू-ए और टू-बी से की जा रही है। इसके लिए पीलीभीत बाइपास के आसपास स्थित नौ गांवों अडूपुरा जागीर, अहलादपुर, आसपुर खूबचंद, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर मोहरनियां, हहरपुर और नवदिया कुर्मियान की जमीन को चिह्नित किया गया है।