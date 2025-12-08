गरीबों को सस्ते दामों में लक्जरी कॉलोनी में घर देगा बीडीए, पीलीभीत रोड पर 267 हेक्टेयर में विकसित होगी टाउनशिप, 300 करोड़ से भूमि अधिग्रहण शुरू

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए मनिकंडन
नई टाउनशिप में मॉडर्न सड़कें, साइबर सिटी, सेंट्रल पार्क, बरेली का बदलेगा नक्शा
बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली की सफलता के बाद अब बीडीए ने पीलीभीत रोड पर बड़ी आवासीय टाउनशिप की तैयारी तेज कर दी है। योजना कागजों से निकलकर जमीन पर उतरने लगी है। जमीन अधिग्रहण के लिए 300 करोड़ रुपये सुरक्षित कर लिए गए हैं और पहले चरण में चार सेक्टरों में विकास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दावा है कि अगले सप्ताह से भूमि अधिग्रहण की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। बीडीए की नई आवासीय योजना करीब 267.1443 हेक्टेयर में फैली होगी और इसे 13 सेक्टरों में बांटा गया है। शुरुआत सेक्टर वन-ए, वन-बी, टू-ए और टू-बी से की जा रही है। इसके लिए पीलीभीत बाइपास के आसपास स्थित नौ गांवों अडूपुरा जागीर, अहलादपुर, आसपुर खूबचंद, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर मोहरनियां, हहरपुर और नवदिया कुर्मियान की जमीन को चिह्नित किया गया है।
बीडीए के मुख्य अभियंता एपीएन सिंह के मुताबिक परियोजना के तहत 45 मीटर चौड़ी सेक्टोरियल रोड, 24 मीटर नहर पटरी रोड, विशाल सेंट्रल पार्क, नेबरहुड पार्क, हरित पट्टी और आंतरिक विकास की पूरी योजना तय कर ली गई है। यही नहीं, लगभग 5.2 हेक्टेयर भूमि ग्रीन बेल्ट के लिए और करीब 10 हेक्टेयर पार्क एवं खुली भूमि के लिए आरक्षित की गई है, ताकि भविष्य में यह क्षेत्र पुरानी योजनाओं की तुलना में ज्यादा हरा-भरा और व्यवस्थित दिखे।
नई टाउनशिप में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लोगों के लिए भी आवास की व्यवस्था तय की गई है। कुल भूखंडों का 10 प्रतिशत हिस्सा फ्लैट/भवन निर्माण के लिए सुरक्षित रहेगा, जिसका आवंटन इन्हीं दो श्रेणियों को किया जाएगा।
आमजन को भूखंडों का आवंटन आधारभूत संरचना के बाद 26.5 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से किया जाएगा। बीडीए अधिकारियों का दावा है कि योजना पूरी तरह हाईटेक प्लानिंग पर आधारित है, जिसमें चौड़ी सड़कें, साइबर सिटी, अस्पताल, स्कूल, होटल, मल्टीप्लेक्स और वाणिज्यिक भूखंड शामिल होंगे।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए मनिकंडन का कहना है कि आगामी सप्ताह भूमि अधिग्रहण शुरू किया जा सकता है। योजना में मॉडर्न सड़कें, सेंट्रल पार्क, ग्रीन बेल्ट और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाउनशिप को शहर का नया आकर्षण बनाएंगे। आसपास के गांवों में भी विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
