नाले में उतराता मिला युवक का शव, 15 दिन से था लापता, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

नाले से निकाले गए शव की पहचान प्रेमनगर के चंदपुर निवासी 50 वर्षीय सुरेश कुमार के रूप में हुई। सूचना मिलते ही इज्जतनगर थाना पुलिस, पीआरवी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव के पास से सुरेश कुमार की साइकिल भी नाले में मिली है। साइकिल की बरामदगी के बाद मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि यह सिर्फ हादसा नहीं हो सकता। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी।