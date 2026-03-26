80 मजदूर, जेसीबी और क्रेन की मदद से 30 घंटे में तलाशा गया हरदोई के युवक तौहीद का शव

बरेली। शहर के सैटेलाइट बस स्टैंड के पास नगर निगम की लापरवाही एक युवक की जान ले गई। बारादरी थाना क्षेत्र में खुले पड़े नाले में गिरने से हरदोई के युवक की मौत हो गई। 24 मार्च को हुए इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और युवक की तलाश के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।