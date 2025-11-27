बीएलओ के बच्चों के नाम होगी एफडी, छोटे भाई को मिलेगी नौकरी, डीएम ने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कही ये बड़ी बात

बरेली। किस्मत भी कभी-कभी कैसी क्रूर होती है। दो महीने पहले पत्नी कैंसर से लड़ते-लड़ते चली गई और अब बच्चों के सिर से पिता का साया भी उठ गया। दोनों मासूम अपनी छोटी हथेलियों से कभी माँ की तस्वीर को छूते हैं तो कभी पिता की और शायद मन ही मन पूछते हैं। हमारा कसूर क्या था। ऐसे माहौल में गुरुवार को बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह उस घर में पहुंचते हैं। वो दरवाज़ा जो दुःख से भरा था, वहां पहली बार किसी अधिकारी ने मासूम नन्हें बच्चों के आँसू पोंछे। उन्होंने झुककर उन बच्चों का सिर सहलाया और कहा कि आपके पापा नहीं रहे, लेकिन प्रशासन आपके साथ खड़ा है। जब तक ये हाथ हैं,आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। ये शब्द सिर्फ़ सांत्वना नहीं थे,ये टूटे घर के लिए सहारा थे। ये भरोसा थे कि ज़िंदगी ने भले ही बहुत कुछ छीन लिया हो, लेकिन इंसानियत अभी भी ज़िंदा है।