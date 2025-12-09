डीआईजी की रणनीति हिट! जनसुनवाई में बरेली रेंज नंबर-वन, तीन जिले टॉप पर… मगर खुद बरेली 53वें पायदान पर फिसला

रेंज के चारों जिलों का प्रदर्शन अगर एक पैमाने पर देखें तो तस्वीर दमदार है। बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत जिलों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान कब्जाया, जबकि खुद बरेली 53वें नंबर पर सिमट गया। यानी इन जिलों में शिकायतें सिर्फ सुनी नहीं गईं, बल्कि तय समय में निपटाई भी गईं। बरेली रेंज के कुल 87 थाने प्रदेश में नंबर-1 रहे, यानी शिकायतों के निस्तारण में इन थानों ने बाकी जिलों को पीछे छोड़ दिया। बरेली के 29 थाने, बदायूं के 22 थाने, पीलीभीत के 17 और शाहजहांपुर के 19 चारों जिलों के थानों ने मिलकर जनसुनवाई सिस्टम में परचम लहराया।