9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

डीआईजी की रणनीति हिट! जनसुनवाई में बरेली रेंज नंबर-वन, तीन जिले टॉप पर… मगर खुद बरेली 53वें पायदान पर फिसला

जनता की शिकायतें जैसे ही आईजीआरएस पोर्टल पर पहुंचीं, बरेली रेंज की पुलिस ने उन्हें फाइलों में दबने नहीं दिया। यही वजह रही कि नवंबर की पूरे प्रदेश की रैंकिंग में बरेली रेंज नंबर-1 पर चमक उठा। डीआईजी अजय कुमार साहनी की सख्त मॉनिटरिंग और रोज़ाना की रिव्यू बैठकें प्रदेशभर में मिसाल बन गईं।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 09, 2025

डीआईजी अजय कुमार साहनी

बरेली। जनता की शिकायतें जैसे ही आईजीआरएस पोर्टल पर पहुंचीं, बरेली रेंज की पुलिस ने उन्हें फाइलों में दबने नहीं दिया। यही वजह रही कि नवंबर की पूरे प्रदेश की रैंकिंग में बरेली रेंज नंबर-1 पर चमक उठा। डीआईजी अजय कुमार साहनी की सख्त मॉनिटरिंग और रोज़ाना की रिव्यू बैठकें प्रदेशभर में मिसाल बन गईं।

रेंज के चारों जिलों का प्रदर्शन अगर एक पैमाने पर देखें तो तस्वीर दमदार है। बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत जिलों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान कब्जाया, जबकि खुद बरेली 53वें नंबर पर सिमट गया। यानी इन जिलों में शिकायतें सिर्फ सुनी नहीं गईं, बल्कि तय समय में निपटाई भी गईं। बरेली रेंज के कुल 87 थाने प्रदेश में नंबर-1 रहे, यानी शिकायतों के निस्तारण में इन थानों ने बाकी जिलों को पीछे छोड़ दिया। बरेली के 29 थाने, बदायूं के 22 थाने, पीलीभीत के 17 और शाहजहांपुर के 19 चारों जिलों के थानों ने मिलकर जनसुनवाई सिस्टम में परचम लहराया।

तस्वीर का दूसरा पहलू भी मौजूद है जहां परिक्षेत्र नंबर-1 रहा, वहीं बरेली जिला 53वें स्थान पर फिसल गया। यानी परिक्षेत्र की उपलब्धि के बावजूद जिला स्तर पर अभी काफी सुधार की जरूरत है। अब डीआईजी ऑफिस ऐसे सभी थानों की कार्यशैली की समीक्षा करने जा रहा है, जो अपेक्षित परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। आईजीआरएस में शानदार प्रदर्शन करने पर बरेली परिक्षेत्र मुख्यालय की टीम उपनिरीक्षक शालू, कंप्यूटर ऑपरेटर अमरेन्द्र कुमार और आरक्षी सलिल सक्सेना को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 09:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / डीआईजी की रणनीति हिट! जनसुनवाई में बरेली रेंज नंबर-वन, तीन जिले टॉप पर… मगर खुद बरेली 53वें पायदान पर फिसला

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नगर निगम ने जियो डिजिटल फाइबर कंपनी पर कसा शिकंजा, 72 घंटे का अल्टीमेटम… 4.50 लाख दो, वरना होगा मुकदमा

बरेली

प्राइज स्कीम में फंसा युवक, आईफोन-गोल्डन घड़ी जीतने के लालच में गंवा बैठा 98 हजार, फिर हुआ बड़ा खुलासा

बरेली

राजश्री मेडिकल कॉलेज में हंगामा नहीं, ‘विद्रोह’, दूसरे दिन भी उबलते रहे छात्र, पुलिस और कॉलेज पर लगाए ये आरोप

बरेली

प्लॉट देने का सपना दिखाकर ठगे करोड़ों, 6 साल बाद हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड, बरेली से हैदराबाद तक फैला ठगी का नेटवर्क

बरेली

खेत में मिली लाश के पीछे ‘मुहब्बत’ का खूनी खेल, पत्नी के साथ रंगेहाथ पकड़े जाने पर पति ने की थी हत्या, दोनों गिरफ्तार

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.