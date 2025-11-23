बरेली की मंडी में खत्म हो गया जिंदगी का आखिरी सफर, नेपाल जाने के लिए रोडवेज बस अड्डे पर इंतजार करती रह गई बेटी

चंदन पिछले कई दिनों से बरेली में मजदूरी करता था। रविवार तड़के उसकी बेटी सपना दिल्ली से बरेली पहुंच रही थी। दोनों की मुलाकात बस अड्डे पर तय थी। सपना ने पुलिस को बताया कि वह सुबह करीब चार बजे से बस अड्डे पर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान इलाके के लोगों से उसे पिता की मौत की खबर मिली। जब वह मौके पर पहुंची, तो चंदन का शव नाली के पास पड़ा था।