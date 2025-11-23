बरेली की मंडी में खत्म हो गया जिंदगी का आखिरी सफर, नेपाल जाने के लिए रोडवेज बस अड्डे पर इंतजार करती रह गई बेटी

बरेली। कोतवाली क्षेत्र की कुतुबखाना मंडी में रविवार को सड़क किनारे एक नेपाली युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त नेपाल के जिला सुरकेश, थाना बोटीचौर क्षेत्र के गुरवाकोट-4 निवासी 52 वर्षीय चंदन के रूप में की। घटना को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
चंदन पिछले कई दिनों से बरेली में मजदूरी करता था। रविवार तड़के उसकी बेटी सपना दिल्ली से बरेली पहुंच रही थी। दोनों की मुलाकात बस अड्डे पर तय थी। सपना ने पुलिस को बताया कि वह सुबह करीब चार बजे से बस अड्डे पर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान इलाके के लोगों से उसे पिता की मौत की खबर मिली। जब वह मौके पर पहुंची, तो चंदन का शव नाली के पास पड़ा था।
बेटी सपना ने बताया कि उसके पिता शराब पीने के आदी थे और देर रात कहीं बाहर चले गए थे। परिवार नेपाल में रहता है और मां की तबीयत खराब चलने के कारण दोनों को रविवार को ही वापस नेपाल जाना था। लेकिन अचानक आई इस मौत की खबर से वह सदमे में है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, सुबह नाली में किसी व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि चंदन का शरीर कीचड़ और पानी में फंसा था। प्राथमिक जांच में पुलिस का अनुमान है कि नशे की हालत में संतुलन बिगड़ने से वह नाली में गिर पड़ा और बाहर न निकल पाने के कारण उसकी मौत हो गई।
फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि अगर जांच में किसी तरह की लापरवाही या अन्य कारण सामने आते हैं, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग