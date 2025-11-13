राज्यपाल ने छात्रों को दी सीख, बोलीं- चार अंक कम आए तो क्या, खून में देशभक्ति होनी चाहिए

राज्यपाल ने दिल्ली में हाल ही में हुई घटना पर चिंता जताई और कहा कि पढ़े-लिखे लोग भी आतंकवादी प्रवृत्ति में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा चार अंक कम आएंगे तो चल जाएगा, लेकिन देशभक्ति खून में भरी होनी चाहिए। हमारी शिक्षा तभी कामयाब है जब वह हमारे विचारों को मजबूत करे, न कि पलट दे। उन्होंने विद्यार्थियों से सतर्क रहने और समाज के हर स्तर पर देशहित को समझने की अपील की।