Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

राज्यपाल ने छात्रों को दी सीख, बोलीं- चार अंक कम आए तो क्या, खून में देशभक्ति होनी चाहिए

रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अटल सभागार में गुरुवार को 23वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्रों और पीएचडी धारकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए देशभक्ति का संदेश भी दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 13, 2025

बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अटल सभागार में गुरुवार को 23वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्रों और पीएचडी धारकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए देशभक्ति का संदेश भी दिया।

राज्यपाल ने दिल्ली में हाल ही में हुई घटना पर चिंता जताई और कहा कि पढ़े-लिखे लोग भी आतंकवादी प्रवृत्ति में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा चार अंक कम आएंगे तो चल जाएगा, लेकिन देशभक्ति खून में भरी होनी चाहिए। हमारी शिक्षा तभी कामयाब है जब वह हमारे विचारों को मजबूत करे, न कि पलट दे। उन्होंने विद्यार्थियों से सतर्क रहने और समाज के हर स्तर पर देशहित को समझने की अपील की।

राज्यपाल ने कहा कि जीवन निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि अनुभव और व्यवहार से ज्ञान अर्जित करना जरूरी है। उन्होंने कहा अपने सपनों को जीवित रखो, बड़ी सोच रखो, सशक्त संकल्प करो और कर्म को अपना धर्म बनाओ। यही सफलता का असली मंत्र है।

आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं की उपलब्धियों की तारीफ की और कहा कि शिक्षा और अनुसंधान में छात्राएं निरंतर नई ऊचाइयां छू रही हैं। उन्होंने छात्रों और छात्राओं को समान अवसर और संसाधन मिलने की बात कहते हुए कहा मुझे खुशी है कि छात्राएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन छात्र भी पीछे नहीं रहना चाहिए।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड की भी सराहना की। इस पुरस्कार के पहले विजेता झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को चुना गया, जिसे राज्यपाल ने प्रेरक परंपरा का उदाहरण बताया। दीक्षांत समारोह न सिर्फ विद्यार्थियों की उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि देशभक्ति, नैतिकता और शिक्षा के महत्व का संदेश देने वाला भी साबित हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 07:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / राज्यपाल ने छात्रों को दी सीख, बोलीं- चार अंक कम आए तो क्या, खून में देशभक्ति होनी चाहिए

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इंस्टाग्राम वीडियो में लिखा जहर, अलर्ट पर 12 मिनट में पहुंची पुलिस, फिर इस तरह बचाई युवक की जान

बरेली

नगर निगम की अनदेखी से नाले में गिरा युवक, दो बार फाइल बनने के बावजूद भी नहीं बनी दीवार, पार्षद ने लगाए ये आरोप

बरेली

सीबीगंज में बीडीए का बुलडोजर एक्शन: 120 बीघा में फैली दो अवैध कॉलोनियां जमींदोज, कॉलोनाइजरों में मचा हड़कंप

बरेली

घर में चल रही थी सिगरेट की फैक्ट्री, नकली गोल्ड फ्लैक और गोदाम गरम के साथ युवक गिरफ्तार, ऐसे हुआ था खुलासा

बरेली

राज्यपाल संतोष गंगवार को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक लाख रुपये बच्चों के लिए करेंगे दान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.