हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर : बहेड़ी तहसीलदार के बहनोई की मौत, टक्कर में दो बाइकें चकनाचूर

मृतक पवन कुमार (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। सीबीगंज थाना क्षेत्र के दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर मंगलवार की दोपहर रफ्तार ने एक और जिंदगी छीन ली। सीबीगंज के अटा कायस्थान के पास करमपुर तिराहे पर दो मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत में बहेड़ी के तहसीलदार भानु प्रताप सिंह के बहनोई की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई।
जानकारी के मुताबिक, भोजीपुरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर ठाकुरान निवासी पवन कुमार पुत्र नोनी राम मंगलवार दोपहर अपनी मोटरसाइकिल से किसी काम से जा रहे थे। जब वे अटा कायस्थान के पास रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी रामपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह चकनाचूर हो गईं और दोनों सवार सड़क पर जा गिरे।
हादसे के बाद राहगीरों ने दौड़कर घायलों को सड़क से उठाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सीबीगंज पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को राममूर्ति अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने पवन कुमार को मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक बहेड़ी के तहसीलदार भानु प्रताप सिंह के साले थे।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, जिस मोटरसाइकिल से टक्कर हुई, वह इतनी तेज गति से आ रही थी कि चालक संभल नहीं पाया और सामने से आ रहे पवन कुमार की बाइक से जा भिड़ा। टक्कर के बाद दोनों वाहन कई मीटर दूर तक घिसटते चले गए। घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने वाहनों को हटवाकर ट्रैफिक सामान्य कराया और दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
