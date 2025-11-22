मौलाना के करीबी माफिया का अवैध साम्राज्य ढेर, दरकने लगीं रसूख की दीवारें, करोड़ों की मार्केट पांच घंटे में मिट्टी में मिली

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने बताया कि आरिफ ने जगतपुर में दो मंजिला मार्केट और पीलीभीत बाईपास पर कपड़ों के शोरूम सहित व्यापारिक इमारत बिना नक्शा पास कराए खड़ी कर ली थी। यहां जिम, होम डेकोर सेंटर और कई दुकानें चल रही थीं। जांच में निर्माण पूरी तरह अवैध पाया गया, जिसके बाद बीडीए ने 11 अक्टूबर को दोनों परिसरों को सील कर दिया था। शनिवार को बीडीए टीम 15 दुकानों और दो बड़े शोरूम को ढहाने पहुंची। जेसीबी ने पीछे की ओर से वार शुरू किया और कुछ ही मिनटों में दीवारें भरभराकर टूटने लगीं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, वहीं आसपास के लोग बड़ी संख्या में कार्रवाई देखने जुटे रहे।