देवचरा बाजार में बाइकों पर लात मारने वाले दरोगा लाइन हाजिर, एसएसपी ने जांच भी बैठाई

भाई दूज की खरीदारी के लिए बुधवार को देवचरा बाजार में जुटी भीड़ के बीच भमौरा थाने के सीनियर सब-इंस्पेक्टर नरेंद्र राघव की हरकत ने लोगों को सकते में डाल दिया। पुलिसकर्मी ने सड़क किनारे खड़ी आम जनता की बाइकों को लात मारकर गिरा दिया और विरोध करने वालों को जेल की धमकी भी दी। less than 1 minute read