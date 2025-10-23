देवचरा बाजार में बाइकों पर लात मारने वाले दरोगा लाइन हाजिर, एसएसपी ने जांच भी बैठाई

बरेली। भाई दूज की खरीदारी के लिए बुधवार को देवचरा बाजार में जुटी भीड़ के बीच भमौरा थाने के सीनियर सब-इंस्पेक्टर नरेंद्र राघव की हरकत ने लोगों को सकते में डाल दिया। पुलिसकर्मी ने सड़क किनारे खड़ी आम जनता की बाइकों को लात मारकर गिरा दिया और विरोध करने वालों को जेल की धमकी भी दी।
इस दौरान किसी ने दरोगा की करतूत का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चर्चा में आ गया। वीडियो के वायरल होने के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नरेंद्र राघव को गुरुवार को लाइन हाजिर कर दिया।
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा यदि कोई गलत कर रहा है तो पुलिसकर्मी वैधानिक तरीके से कार्रवाई करें। लेकिन किसी भी आम नागरिक से बदसलूकी करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले की जांच सीओ आंवला नितिन कुमार को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
