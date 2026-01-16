16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बरेली

सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाला ‘हैदरी दल’ का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट और फर्जी खबरें फैलाकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैदरी दल के सबसे बड़े सोशल मीडिया अकाउंट के मास्टरमाइंड को कोतवाली पुलिस ने पुराना रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 16, 2026

बरेली। सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट और फर्जी खबरें फैलाकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैदरी दल के सबसे बड़े सोशल मीडिया अकाउंट के मास्टरमाइंड को कोतवाली पुलिस ने पुराना रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया।

कोतवाली इंस्पेक्टर सुरेश गौतम के अनुसार आरोपी लंबे समय से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री डालकर दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा था। उसके पोस्ट से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थीं और समाज में गलत संदेश जा रहा था।

पहले भी दर्ज हो चुके हैं मुकदमे

बताया गया कि ‘Haidari Dal Bareilly’ नाम से चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ पहले भी कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। कार्रवाई के बाद ये अकाउंट बंद करा दिए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद नए नामों से फिर सक्रिय हो गए और दोबारा फेक न्यूज व भड़काऊ पोस्ट डाली जाने लगीं। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने साइबर और सर्विलांस की मदद से अकाउंट्स की जांच की। जांच में सामने आया कि इनका संचालन झारखंड के गिरीडीह जिले से हो रहा था। आरोपी को ट्रेस कर बरेली लाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में सामने आई पूरी कहानी

पूछताछ में आरोपी मौ. मजहर अंसारी ने बताया कि वह अलग-अलग शहरों में रेस्टोरेंट में काम करता रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वह दूसरे स्थानों की घटनाओं के वीडियो उठाकर उन्हें एडिट करता और फर्जी खबरों के रूप में पोस्ट करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर कई अकाउंट और चैनल चला रहा था। इनमें कुछ अकाउंट्स पर हजारों तो कुछ पर 30 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जिससे उसकी पोस्ट तेजी से वायरल हो जाती थीं।

मोबाइल बरामद, जांच जारी

पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया है, जिससे सभी आपत्तिजनक सोशल मीडिया अकाउंट संचालित किए जा रहे थे। मामले में आगे की जांच और कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने और साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

Published on:

16 Jan 2026 06:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाला 'हैदरी दल' का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

