सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाला ‘हैदरी दल’ का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

बताया गया कि ‘Haidari Dal Bareilly’ नाम से चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ पहले भी कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। कार्रवाई के बाद ये अकाउंट बंद करा दिए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद नए नामों से फिर सक्रिय हो गए और दोबारा फेक न्यूज व भड़काऊ पोस्ट डाली जाने लगीं। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने साइबर और सर्विलांस की मदद से अकाउंट्स की जांच की। जांच में सामने आया कि इनका संचालन झारखंड के गिरीडीह जिले से हो रहा था। आरोपी को ट्रेस कर बरेली लाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।