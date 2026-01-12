प्रभारी मंत्री ने परखी विकास कार्यों की रफ्तार, रोजगार और सौंदर्यीकरण पर जोर, अफसरों के कसे पेंच

जिलाधिकारी ने बताया कि बरेली आईजीआरएस रैंकिंग में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, जबकि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। इस पर प्रभारी मंत्री ने संतोष जताते हुए कहा कि जनसमस्याओं का निस्तारण और बेहतर होना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने तहसील दिवस और थाना दिवस को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए, ताकि आम लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान हो सके। उन्होंने नाथ कॉरिडोर के कार्यों की गुणवत्ता पर खास जोर देते हुए इन्हें जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।