चौकी चौराहे से लेकर पटेल चौक तक गरजी नगर निगम की जेसीबी, फुटपाथ पर कब्जा किया तो अब सामान नहीं, पूरा धंधा उठेगा

बरेली। हाईकोर्ट के आदेश को आधार बनाकर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलेट की रफ्तार से कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को बटलर प्लाज़ा के सामने चर्च के पास और हिंद टॉकीज की ओर कार बाजार में जिस तरह निगम टीम ने अवैध ठेले-खोमचे हटाए, उससे साफ हो गया है कि अब फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को सिर्फ हटाया नहीं जाएगा, पूरी व्यवस्था उखाड़ फेंकी जाएगी। निगम दस्ते को जेसीबी और ट्रक के साथ अचानक पहुँचते देख कई लोग अपना माल छोड़कर भाग गए।