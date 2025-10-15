चौकी चौराहे से लेकर पटेल चौक तक गरजी नगर निगम की जेसीबी, फुटपाथ पर कब्जा किया तो अब सामान नहीं, पूरा धंधा उठेगा

बरेली। हाईकोर्ट के आदेश को आधार बनाकर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलेट की रफ्तार से कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को बटलर प्लाज़ा के सामने चर्च के पास और हिंद टॉकीज की ओर कार बाजार में जिस तरह निगम टीम ने अवैध ठेले-खोमचे हटाए, उससे साफ हो गया है कि अब फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को सिर्फ हटाया नहीं जाएगा, पूरी व्यवस्था उखाड़ फेंकी जाएगी। निगम दस्ते को जेसीबी और ट्रक के साथ अचानक पहुँचते देख कई लोग अपना माल छोड़कर भाग गए।
नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर सच्चिदानंद सिंह मौके पर मौजूद रहे और कार्रवाई की निगरानी करते हुए साफ कहा कि “अब नोटिस नहीं मिलेगा, सीधा ट्रक आएगा और सामान जाएगा।” निगम ने फुटपाथ को व्यापार स्थल बनाने वालों के अस्थायी ढांचे तुरंत हटवा दिए और कब्जे में आई चीजों को सूचीबद्ध कर जब्त कर लिया।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कहा कि शहर की सड़कों पर कब्जा अब ‘समस्या’ नहीं, ‘अपराध’ की श्रेणी में माना जाएगा। सितंबर में तीन लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला गया है और 10 अक्टूबर तक 55 हजार रुपये का ताज़ा चालान किया जा चुका है। उन्होंने साफ कहा कि दीपावली से पहले सिर्फ झाड़ू-पोछा नहीं होगा, पूरा कब्जा मुक्त कराया जाएगा — चाहे खोमचा हो या पक्का ढांचा।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन्हें एक बार हटाया गया, अगर वे दोबारा फुटपाथ या सड़क पर कब्जा करते पकड़े गए तो सिर्फ दुकान नहीं हटेगी बल्कि उनका ट्रेड लाइसेंस रद्द कर स्थायी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। निगम ने ऐसे व्यापारियों की सूची बनानी शुरू कर दी है जिन्हें ‘पुनरावृत्ति अतिक्रमणकारी’ वर्ग में डाला जाएगा।
