Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

चौकी चौराहे से लेकर पटेल चौक तक गरजी नगर निगम की जेसीबी, फुटपाथ पर कब्जा किया तो अब सामान नहीं, पूरा धंधा उठेगा

हाईकोर्ट के आदेश को आधार बनाकर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलेट की रफ्तार से कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को बटलर प्लाज़ा के सामने चर्च के पास और हिंद टॉकीज की ओर कार बाजार में जिस तरह निगम टीम ने अवैध ठेले-खोमचे हटाए, उससे साफ हो गया है

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 15, 2025

बरेली। हाईकोर्ट के आदेश को आधार बनाकर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलेट की रफ्तार से कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को बटलर प्लाज़ा के सामने चर्च के पास और हिंद टॉकीज की ओर कार बाजार में जिस तरह निगम टीम ने अवैध ठेले-खोमचे हटाए, उससे साफ हो गया है कि अब फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को सिर्फ हटाया नहीं जाएगा, पूरी व्यवस्था उखाड़ फेंकी जाएगी। निगम दस्ते को जेसीबी और ट्रक के साथ अचानक पहुँचते देख कई लोग अपना माल छोड़कर भाग गए।

टैक्स इंस्पेक्टर बोले चेतावनी खत्म, अब जब्ती और लाइसेंस रद्द की तैयारी

नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर सच्चिदानंद सिंह मौके पर मौजूद रहे और कार्रवाई की निगरानी करते हुए साफ कहा कि “अब नोटिस नहीं मिलेगा, सीधा ट्रक आएगा और सामान जाएगा।” निगम ने फुटपाथ को व्यापार स्थल बनाने वालों के अस्थायी ढांचे तुरंत हटवा दिए और कब्जे में आई चीजों को सूचीबद्ध कर जब्त कर लिया।

दीपावली से पहले साफ-सफाई नहीं, पूरा कब्जामुक्त शहर चाहिए

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कहा कि शहर की सड़कों पर कब्जा अब ‘समस्या’ नहीं, ‘अपराध’ की श्रेणी में माना जाएगा। सितंबर में तीन लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला गया है और 10 अक्टूबर तक 55 हजार रुपये का ताज़ा चालान किया जा चुका है। उन्होंने साफ कहा कि दीपावली से पहले सिर्फ झाड़ू-पोछा नहीं होगा, पूरा कब्जा मुक्त कराया जाएगा — चाहे खोमचा हो या पक्का ढांचा।

दोबारा कब्जा करने वालों की दुकान सील और ट्रेड लाइसेंस रद्द, निगम ने तैयार किया काला सूची रजिस्टर

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन्हें एक बार हटाया गया, अगर वे दोबारा फुटपाथ या सड़क पर कब्जा करते पकड़े गए तो सिर्फ दुकान नहीं हटेगी बल्कि उनका ट्रेड लाइसेंस रद्द कर स्थायी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। निगम ने ऐसे व्यापारियों की सूची बनानी शुरू कर दी है जिन्हें ‘पुनरावृत्ति अतिक्रमणकारी’ वर्ग में डाला जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

high court

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 05:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / चौकी चौराहे से लेकर पटेल चौक तक गरजी नगर निगम की जेसीबी, फुटपाथ पर कब्जा किया तो अब सामान नहीं, पूरा धंधा उठेगा

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम से मिले कैंट विधायक, कहा कि बरेली को उड़ान चाहिए… सौहार्द तो आपने दे दिया मुख्यमंत्री जी

बरेली

गंगापुर में चल रहा था सट्टे का अड्डा, बारादरी पुलिस ने मारी रेड, नौ गिरफ्तार, सट्टा माफिया जगमोहन उर्फ तन्नू साथी समेत फिर फरार

बरेली

शॉर्ट सर्किट से शिव ज्वैलर्स में लगी आग, लाखों को सामान जलकर खाक, 2 घंटा मशक्कत के बाद पाया काबू

बरेली

दिवाली की रौशनी में अंधेरे का डर… डेलापीर में 12 परिवारों पर टूटा संकट, बोले- हम घर सजाने नहीं, घर बचाने की तैयारी में हैं

बरेली

प्रीसियस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड समेत चार पर 62 लाख बकाया, वसूली को होगी कुर्की, बकायेदारों में खलबली

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.