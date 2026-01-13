वीवीआईपी दौरे से पहले खुली नगर निगम की पोल, सड़कों पर गंदगी और अतिक्रमण का बोलबाला, भड़के नगर आयुक्त, फिर दे दिए ये निर्देश

शिव गार्डन कॉलोनी के बाहर जलभराव के कारण सड़क की हालत बेहद खराब पाई गई। गड्ढों और पानी से लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। इस पर नगर आयुक्त ने जल्द मरम्मत कराने के निर्देश दिए। नकटिया पुल के पास कूड़ा डंप, खर्रम गौटिया मार्ग पर नाले और साइड पटरी पर अतिक्रमण मिला। मजार के सामने अवैध नर्सरी और सिविल लाइन गैराज से अक्षर बिहार मार्ग पर कंबल विक्रेताओं के अतिक्रमण से यातायात प्रभावित रहा। नगर आयुक्त ने सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था सुधारने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान अगर लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।