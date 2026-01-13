13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

वीवीआईपी दौरे से पहले खुली नगर निगम की पोल, सड़कों पर गंदगी और अतिक्रमण का बोलबाला, भड़के नगर आयुक्त, फिर दे दिए ये निर्देश

गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड में है। मंगलवार को नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य जब शहर के प्रमुख मार्गों के निरीक्षण पर निकले तो सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण और आवारा पशुओं को लेकर नगर निगम की तैयारियों की असल तस्वीर सामने आ गई।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 13, 2026

निरीक्षण करते नगर आयुक्त

बरेली। गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड में है। मंगलवार को नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य जब शहर के प्रमुख मार्गों के निरीक्षण पर निकले तो सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण और आवारा पशुओं को लेकर नगर निगम की तैयारियों की असल तस्वीर सामने आ गई। कई इलाकों में हालात बेहद खराब मिले, जिस पर नगर आयुक्त ने अधिकारियों को फटकार लगाई।

निरीक्षण के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर आवारा पशु और गौवंश खुलेआम सड़कों पर घूमते मिले। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा था बल्कि हादसों का भी खतरा बना हुआ था। नगर आयुक्त ने उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि कैटल कैचर टीम को सक्रिय कर पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जाए।

पीलीभीत बाईपास और फ्लाईओवर पर अवैध होर्डिंग्स

पीलीभीत बाईपास रोड पर जगह-जगह अवैध होर्डिंग्स, अतिक्रमण और गंदगी फैली मिली। वहीं, सेटेलाइट फ्लाईओवर पर बड़ी संख्या में लगे अवैध होर्डिंग्स ने शहर की सुंदरता पर सवाल खड़े कर दिए। नगर आयुक्त ने इन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए। फ्लोरा गार्डन के सामने और बीसलपुर रोड क्रॉसिंग पर अतिक्रमण के साथ गंदगी का अंबार लगा मिला। डिवाइडर की हालत भी बदहाल पाई गई। यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी।

अस्पतालों के सामने कचरे के ढेर

मेडिसिटी अस्पताल और पंजाब सिंध बैंक के सामने सीएंडडी वेस्ट पड़ा मिला। साथ ही एक अधूरा कम्युनिटी शौचालय भी नजर आया। इस पर नगर आयुक्त ने पर्यावरण अभियंता को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं 100 फुटा रोड, फीनिक्स मॉल, छोटी बिहार रैन बसेरा, बजाज हॉस्पिटल, स्टर्लिंग मोटर्स और त्रिमूर्ति चौराहे के आसपास भारी मात्रा में कूड़ा पड़ा मिला। इससे साफ है कि नियमित सफाई व्यवस्था कहीं न कहीं ठप है। इसके अलावा डोहरा रोड पर सड़क के दोनों ओर मिट्टी के ढेर, अवैध होर्डिंग्स और अतिक्रमण देखने को मिला। खाली प्लॉटों में भी कूड़े के ढेर लगे थे, जिससे इलाके में गंदगी और बदबू फैल रही थी।

जलभराव से बदहाल सड़कें, अतिक्रमण से बाधित यातायात

शिव गार्डन कॉलोनी के बाहर जलभराव के कारण सड़क की हालत बेहद खराब पाई गई। गड्ढों और पानी से लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। इस पर नगर आयुक्त ने जल्द मरम्मत कराने के निर्देश दिए। नकटिया पुल के पास कूड़ा डंप, खर्रम गौटिया मार्ग पर नाले और साइड पटरी पर अतिक्रमण मिला। मजार के सामने अवैध नर्सरी और सिविल लाइन गैराज से अक्षर बिहार मार्ग पर कंबल विक्रेताओं के अतिक्रमण से यातायात प्रभावित रहा। नगर आयुक्त ने सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था सुधारने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान अगर लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 09:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / वीवीआईपी दौरे से पहले खुली नगर निगम की पोल, सड़कों पर गंदगी और अतिक्रमण का बोलबाला, भड़के नगर आयुक्त, फिर दे दिए ये निर्देश

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

1.40 करोड़ की मॉरफीन के साथ तीन गिरफ्तार, हाईवे पर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे तस्कर, एसओजी-पुलिस ने ऐसे दबोचा

बरेली

नाले में उतराता मिला युवक का शव, 15 दिन से था लापता, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

बरेली

आईवीआरआई निदेशक डॉ. त्रिवेणी दत्त को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति

बरेली

क्रिप्टो और फॉरेक्स निवेश में फंसे बरेली के 27 लोग, लखनऊ बुलाकर की मीटिंग, फिर ठग लिए 1.72 करोड़

बरेली

बरेली में पूर्व पार्षद और उसके बेटे पर एफआईआर, कैंटोनमेंट बोर्ड के नाम पर 6.50 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र से खुली पोल

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.