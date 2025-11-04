नमामि गंगे योजना को लगा झटका, नदी किनारे जल रहा कूड़ा, डीएम से हुई शिकायत, अब इन पर होगी कार्रवाई

निवासियों ने बताया कि कॉलोनी का कचरा कई महीनों से सीधे नदी किनारे फेंका जा रहा है। सफाई का जिम्मा जिस संस्था (RWA) को दिया गया है, उसे हर महीने शुल्क भी दिया जाता है, लेकिन सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। रात में यही कचरा जलाया जाता है, जिससे पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैल जाता है। लोगों का कहना है कि प्लास्टिक और कूड़े के धुएं से सांस लेने में तकलीफ, खांसी और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें बढ़ गई हैं। बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब हो रही है।