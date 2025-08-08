भाई से न मिल पाने की कसक में कैदी ने निगला ब्लेड, हालत नाज़ुक, जिला अस्पताल में कराया भर्ती

बताया जा रहा है कि इसी बात से आहत होकर शुक्रवार को सिकंदर ने ब्लेड निगल लिया। कुछ ही देर में उसे पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया और हालत बिगड़ने लगी। जेल में अफरा-तफरी मच गई। जेल स्टाफ ने तत्काल उसे बरेली जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद जवाब दे दिया और उसकी हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ के लिए रेफर कर दिया।