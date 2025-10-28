राजस्व वसूली और फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति धीमी, डीएम ने अफसरों को दिया अल्टीमेटम

बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में फार्मर रजिस्ट्री और सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कार्य में तेजी लाना जरूरी है। उन्होंने पंचायत सहायकों और जन सेवा केन्द्र प्रभारियों को सक्रिय होने के निर्देश दिए और तहसील व विकासखण्डवार फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
बैठक में गन्ना मूल्य भुगतान, नमामि गंगे, कृषि दुर्घटना, बीमा योजना, आरसी वसूली, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, परिवहन, कृषि, वन, खनन, सिंचाई और आबकारी समेत विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई। सिंचाई विभाग ने बताया कि बजट की कमी के कारण प्रदर्शन पिछड़ा हुआ है।
जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के निस्तारण पर जोर देते हुए धारा-116 और 124 के वादों का शीघ्र निपटान करने के साथ धारा-67 और 34 के मामलों को भी जल्द समाप्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ई-खसरा के सभी लंबित प्रकरणों को पूरा करने का आदेश भी दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) संतोष कुमार सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
