राजस्व वसूली और फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति धीमी, डीएम ने अफसरों को दिया अल्टीमेटम

बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में फार्मर रजिस्ट्री और सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कार्य में तेजी लाना जरूरी है। उन्होंने पंचायत सहायकों और जन सेवा केन्द्र प्रभारियों को सक्रिय होने के निर्देश दिए और तहसील व विकासखण्डवार फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने का आदेश दिया।