बरेली की मिट्टी ने खोली इतिहास की परतें, पांचाल की पहचान को लेकर उठा बड़ा सवाल, जानें क्या बोले वक्ता…

संवाद में इस बात पर गहरी नाराजगी जताई गई कि इतनी समृद्ध विरासत के बावजूद बरेली ने खुद को पहचानने में लापरवाही बरती है। वक्ताओं ने कहा कि अपने इतिहास को नजरअंदाज करना भविष्य से विश्वासघात है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह विरासत केवल किताबों तक सिमट कर रह जाएगी। चर्चा में जोर देकर कहा गया कि बरेली की ऐतिहासिक धरोहर हेरिटेज पर्यटन, शोध और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अपार संभावनाएँ रखती है। प्रशासन, सेना, शिक्षा जगत और समाज यदि एकजुट हों तो बरेली को सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जा सकता है।