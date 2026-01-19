सपा सुप्रीमो ने जिलाध्यक्ष शिवचरण समेत पूरी जिला कार्यकारिणी कराई भंग, प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया आदेश

पार्टी सूत्रों के मुताबिक शिवचरण कश्यप बीते काफी समय से विवादों के घेरे में थे। कभी कथित हनीट्रैप और वीडियो वायरल होने की चर्चा, कभी पुलिस से बचते दिखे वीडियो, तो कभी कार्यकर्ताओं से मारपीट और टिकट वितरण में पक्षपात जैसे आरोप। इन घटनाओं ने संगठन की साख को भीतर से खोखला कर दिया था। जिले में गुटबाजी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वरिष्ठ कार्यकर्ता खुद को हाशिये पर महसूस करने लगे थे। बैठकों में मनमानी, अपने गुट को बढ़ावा और असहमति की आवाजों को दबाने के आरोप लगातार हाईकमान तक पहुंच रहे थे।