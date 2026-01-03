3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

दिनदहाड़े लूट और बजरंग दल कांड में लापरवाही, FIR दबाने व धाराएं बदलने पर एसएसपी ने प्रेमनगर इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर

प्रेमनगर थाना क्षेत्र में महिला साइकोलॉजिस्ट के घर दिनदहाड़े हुई मोबाइल लूट की वारदात और दि डेन कैफे में बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट के मामलों में सटीक और सख्त कार्रवाई न करने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने बड़ा कदम उठाया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 03, 2026

इंस्पेक्टर राजबली

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में महिला साइकोलॉजिस्ट के घर दिनदहाड़े हुई मोबाइल लूट की वारदात और दि डेन कैफे में बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट के मामलों में सटीक और सख्त कार्रवाई न करने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने बड़ा कदम उठाया है। लगातार सामने आई लापरवाहियों के बाद इंस्पेक्टर प्रेमनगर राजबली सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब उनकी जगह यू0पी0 112 में तैनात इंस्पेक्टर सुरेन्द्र सिंह को नया प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर बनाया गया है।

चार दिन तक दबा रहा मुकदमा, लूट को किया गया हल्का

राजेंद्रनगर स्थित पीडब्ल्यूडी आवास विकास कॉलोनी निवासी रेनू, जो पीलीभीत में साइकोलॉजिस्ट हैं, 22 दिसंबर को अपने घर में अकेली थीं। दोपहर करीब एक बजे ई-रिक्शा से आया युवक खुद को पीडब्ल्यूडी का मेंटेनेंस कर्मचारी बताकर घर में घुसा। इसके बाद उसने महिला से हाथापाई की और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गया। पीड़िता उसी दिन थाने पहुंची और तहरीर दी, लेकिन प्रेमनगर पुलिस ने मामला दर्ज करने में चार दिन तक टालमटोल की। इसके बाद भी लूट जैसी गंभीर घटना को जानबूझकर छिनैती की धारा में दर्ज कर दिया गया, जिससे पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े हो गए।

सीओ की जांच में खुली थाना स्तर की हकीकत

मामले की शिकायत पर सीओ आशुतोष शिवम ने जांच की। जांच में एफआईआर में देरी, गलत धाराओं का इस्तेमाल और थाना स्तर पर बरती गई ढिलाई को गंभीर लापरवाही माना गया। सीओ की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि मामले को हल्का दिखाने की कोशिश की गई, जिसके बाद एसएसपी ने इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।

बजरंग दल कांड में भी नहीं दिखी सख्ती

दि डेन कैफे में बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट के मामले में भी पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में रही। समय पर प्रभावी कदम न उठाने और मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश ने इंस्पेक्टर की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

आरोपी गिरफ्तार, लेकिन कार्रवाई के बाद

प्रेमनगर पुलिस ने जोगीनवादा निवासी आरोपी मंजीत राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त ई-रिक्शा भी बरामद किया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है, लेकिन यह कार्रवाई भी सवालों के घेरे में रही कि जब मामला तूल पकड़ा तब ही पुलिस हरकत में आई।

विभागीय जांच के संकेत, पुलिस महकमे में सख्त संदेश

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इंस्पेक्टर राजबली सिंह के खिलाफ विभागीय जांच भी तय मानी जा रही है। एसएसपी अनुराग आर्य की इस कार्रवाई को पुलिस महकमे में कड़ा और स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि लापरवाही, दबाव में काम करना या मामलों को हल्का दिखाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 09:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दिनदहाड़े लूट और बजरंग दल कांड में लापरवाही, FIR दबाने व धाराएं बदलने पर एसएसपी ने प्रेमनगर इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इंग्लैंड वीजा दिलाने के नाम पर 60 लाख हड़पे, पैसे मांगने पर आरोपियों ने झोंका फायर, एसएसपी के आदेश पर एफआईआर

बरेली

बरेली बवाल के चश्मदीद की दे दी हत्या की सुपारी, पहले 10 लाख की धमकी, फिर 5 लाख में हुई डील, आईएमसी नेता समेत नौ पर FIR

बरेली

जय श्रीराम के नाम पर गुंडई नहीं चलेगी! लव जिहाद का नाम दे कर किसी को मत मारो! बरेली कैफे में बवाल

बरेली

एबीवीपी से विधानसभा तक का थम गया सफर, संघ संस्कारों वाले प्रोफेसर-विधायक को फरीदपुर ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

बरेली

दिवंगत विधायक प्रो. डॉ. श्याम बिहारी लाल को मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि, फरीदपुर में अंतिम संस्कार

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.