दिनदहाड़े लूट और बजरंग दल कांड में लापरवाही, FIR दबाने व धाराएं बदलने पर एसएसपी ने प्रेमनगर इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर

राजेंद्रनगर स्थित पीडब्ल्यूडी आवास विकास कॉलोनी निवासी रेनू, जो पीलीभीत में साइकोलॉजिस्ट हैं, 22 दिसंबर को अपने घर में अकेली थीं। दोपहर करीब एक बजे ई-रिक्शा से आया युवक खुद को पीडब्ल्यूडी का मेंटेनेंस कर्मचारी बताकर घर में घुसा। इसके बाद उसने महिला से हाथापाई की और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गया। पीड़िता उसी दिन थाने पहुंची और तहरीर दी, लेकिन प्रेमनगर पुलिस ने मामला दर्ज करने में चार दिन तक टालमटोल की। इसके बाद भी लूट जैसी गंभीर घटना को जानबूझकर छिनैती की धारा में दर्ज कर दिया गया, जिससे पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े हो गए।