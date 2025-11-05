हत्या, लूट, बलवा और गौकशी के मामलों में लिप्त 31 आरोपियों की खुली हिस्ट्रीशीट, एसएसपी ने दिए ये निर्देश

शाही के दुनका निवासी बड़े उर्फ अजरुद्दीन पुत्र बिच्चे, शाही के बसई निवासी तौफीक अहमद पुत्र अली अहमद, मीरगंज के मंडनपुर निवासी महेंद्रपाल पुत्र रामस्वरुप, आंवला के भुर्जी टोला निवासी रोहित यादव पुत्र तेजपाल उर्फ पप्पू यादव, आंवला के फूटा दरवाजा निवासी नाजिम अली पुत्र शाहिद अली, आंवला के मनौना निवासी निजामुद्दीन उर्फ निजाम पुत्र बसरुद्दीन, सीबीगंज के मथुरापुर निवासी अफरोज अहमद पुत्र रहीम अहमद, सीबीगंज के सरनिया निवासी राजा पुत्र नजीर अहमद, बिथरी चैनपुर के भिंडौलिया निवासी हनीफ उर्फ बिल्ला पुत्र अनीस, सुभाषनगर के अंगूरी टांडा निवासी खुर्शीद पुत्र अलिया, बारादरी के खुशबू इन्कलेव निवासी मौ सैफी पुत्र इशरत हुसैन, बारादरी के शाहदाना निवासी लक्ष्मी नारायण उर्फ मुन्ना पुत्र भुदेव सिंह, प्रेमनगर के कानूनगोयान व बारादरी के श्यामगंज निवासी दिनेश उर्फ कल्लू उर्फ कलाया पुत्र पप्पू, बारादरी के एजाजनगर गौटिया निवासी फरहान पुत्र अनवर, अलीगंज के ढकिया निवासी प्रेमसिंह पुत्र परमी उर्फ परमीलाल, अलीगंज के महोलिया निवासी मकबूल पुत्र शहजादे, अलीगंज के फैजुल्लानगर निवासी नेक्सू उर्फ पूरनलाल पुत्र मूलचंद, अलीगंज के जोगीठेर निवासी अचल पुत्र रामापाल, बिशारतगंज के अवदपुर निवासी नूरैन पुत्र जमील अहमद, हाफिजगंज के दुआवट निवासी साबिर हुसैन पुत्र गुड्डू अख्तर अली, नबावगंज के बरखन निवासी बुंदन पुत्र शमशेर, नबावगंज के हिमकरा निवासी अनिल पुत्र नरेशपाल, क्योलड़िया के प्रहलादपुर निवासी तौसिफ पुत्र मो रफीक, इज्जतनगर के फरीदपुर चौधरी निवासी नदीम पुत्र इम्तियाज अहमद, फरीदपुर के शिवनगर शर्मा कॉलोनी निवासी देवराज यादव पुत्र शिवचरण, फरीदपुर के सफरापुर निवासी कासिफ पुत्र गुल खां, फरीदपुर के अलगनी निवासी याकूब पुत्र शादी खां, फरीदपुर के अलगनी तैय्यब खां पुत्र अनवार खां, फरीदपुर के शिवनगर शर्मा कॉलोनी निवासी चंद्रसेन यादव पुत्र शिवचरण, फरीदपुर के मेवा सर्फापुर निवासी तसब्बर खां पुत्र मो शेर खां और फरीदपुर के सर्फापुर निवासी फातूना पुत्र दौलत खां की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।