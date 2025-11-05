हत्या, लूट, बलवा और गौकशी के मामलों में लिप्त 31 आरोपियों की खुली हिस्ट्रीशीट, एसएसपी ने दिए ये निर्देश

एसएसपी अनुराग आर्य
बरेली। जिले में अपराधियों पर कड़ी नजर रखने और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में जिले में सक्रिय 31 अभ्यस्त अपराधियों की बी क्लास हिस्ट्रीशीट खोली गई। यह कार्रवाई विशेष रूप से उन अपराधियों पर नजर रखने के लिए की गई है, जो गौकशी, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट, लूट, गौवध, मादक पदार्थ तस्करी, चोरी, बलवा, हत्या के प्रयास, अवैध शराब और अवैध शस्त्र फैक्ट्री जैसे गंभीर और संगीन अपराधों में लिप्त रहे हैं।
एसएसपी अनुराग आर्य ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाए और जनपद को अपराधमुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। हिस्ट्रीशीट खोले गए अपराधियों की गतिविधियों पर पुलिस की विशेष टीम लगातार निगरानी रखेगी और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि पर तुरंत एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
शाही के दुनका निवासी बड़े उर्फ अजरुद्दीन पुत्र बिच्चे, शाही के बसई निवासी तौफीक अहमद पुत्र अली अहमद, मीरगंज के मंडनपुर निवासी महेंद्रपाल पुत्र रामस्वरुप, आंवला के भुर्जी टोला निवासी रोहित यादव पुत्र तेजपाल उर्फ पप्पू यादव, आंवला के फूटा दरवाजा निवासी नाजिम अली पुत्र शाहिद अली, आंवला के मनौना निवासी निजामुद्दीन उर्फ निजाम पुत्र बसरुद्दीन, सीबीगंज के मथुरापुर निवासी अफरोज अहमद पुत्र रहीम अहमद, सीबीगंज के सरनिया निवासी राजा पुत्र नजीर अहमद, बिथरी चैनपुर के भिंडौलिया निवासी हनीफ उर्फ बिल्ला पुत्र अनीस, सुभाषनगर के अंगूरी टांडा निवासी खुर्शीद पुत्र अलिया, बारादरी के खुशबू इन्कलेव निवासी मौ सैफी पुत्र इशरत हुसैन, बारादरी के शाहदाना निवासी लक्ष्मी नारायण उर्फ मुन्ना पुत्र भुदेव सिंह, प्रेमनगर के कानूनगोयान व बारादरी के श्यामगंज निवासी दिनेश उर्फ कल्लू उर्फ कलाया पुत्र पप्पू, बारादरी के एजाजनगर गौटिया निवासी फरहान पुत्र अनवर, अलीगंज के ढकिया निवासी प्रेमसिंह पुत्र परमी उर्फ परमीलाल, अलीगंज के महोलिया निवासी मकबूल पुत्र शहजादे, अलीगंज के फैजुल्लानगर निवासी नेक्सू उर्फ पूरनलाल पुत्र मूलचंद, अलीगंज के जोगीठेर निवासी अचल पुत्र रामापाल, बिशारतगंज के अवदपुर निवासी नूरैन पुत्र जमील अहमद, हाफिजगंज के दुआवट निवासी साबिर हुसैन पुत्र गुड्डू अख्तर अली, नबावगंज के बरखन निवासी बुंदन पुत्र शमशेर, नबावगंज के हिमकरा निवासी अनिल पुत्र नरेशपाल, क्योलड़िया के प्रहलादपुर निवासी तौसिफ पुत्र मो रफीक, इज्जतनगर के फरीदपुर चौधरी निवासी नदीम पुत्र इम्तियाज अहमद, फरीदपुर के शिवनगर शर्मा कॉलोनी निवासी देवराज यादव पुत्र शिवचरण, फरीदपुर के सफरापुर निवासी कासिफ पुत्र गुल खां, फरीदपुर के अलगनी निवासी याकूब पुत्र शादी खां, फरीदपुर के अलगनी तैय्यब खां पुत्र अनवार खां, फरीदपुर के शिवनगर शर्मा कॉलोनी निवासी चंद्रसेन यादव पुत्र शिवचरण, फरीदपुर के मेवा सर्फापुर निवासी तसब्बर खां पुत्र मो शेर खां और फरीदपुर के सर्फापुर निवासी फातूना पुत्र दौलत खां की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।
