नल में दौड़ रहा था करंट, शिकायत के बाद भी नहीं जागा मालिक, मजदूर की मौत, मुकदमा दर्ज

खजुरिया गांव निवासी रीता देवी ने थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम को दी तहरीर में बताया कि उनके पति सत्यपाल गांव के ही तस्लीम खान के मकान निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे थे। निर्माणाधीन मकान में लगे नल में पहले से करंट आ रहा था। इस खतरनाक स्थिति की जानकारी सत्यपाल समेत अन्य मजदूरों ने कई बार मकान मालिक को दी थी। आरोप है कि तस्लीम खान ने इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ “कल ठीक करा देंगे” कहकर बात टाल दी, लेकिन कोई सुधार नहीं कराया।