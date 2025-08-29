बंद कमरे में फंदा लगाकर पंखे से लटका किशोर, जांच में जुटी पुलिस, जाने

बरेली। बारादरी क्षेत्र के संजय नगर में गुरुवार देर रात एक 16 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में मातम छा गया और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया।
जानकारी के मुताबिक, संजय नगर निवासी अवधेश का 16 वर्षीय बेटा अक्षय कुमार रात करीब नौ बजे ऊपर वाले कमरे में गया था। कुछ देर बाद जब परिजन उसे देखने पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। दरवाजा खोला गया तो अक्षय पंखे से लटका मिला। यह दृश्य देखते ही घर में चीख-पुकार मच गई।
घटना की सूचना पर बारादरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अक्षय की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।
बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, अभी तक आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है, वही इस मामले में परिजनों से पूछताछ की जा रही है।