बंद कमरे में फंदा लगाकर पंखे से लटका किशोर, जांच में जुटी पुलिस, जाने

जानकारी के मुताबिक, संजय नगर निवासी अवधेश का 16 वर्षीय बेटा अक्षय कुमार रात करीब नौ बजे ऊपर वाले कमरे में गया था। कुछ देर बाद जब परिजन उसे देखने पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। दरवाजा खोला गया तो अक्षय पंखे से लटका मिला। यह दृश्य देखते ही घर में चीख-पुकार मच गई।