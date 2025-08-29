Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

बंद कमरे में फंदा लगाकर पंखे से लटका किशोर, जांच में जुटी पुलिस, जाने

बारादरी क्षेत्र के संजय नगर में गुरुवार देर रात एक 16 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में मातम छा गया और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 29, 2025

बरेली। बारादरी क्षेत्र के संजय नगर में गुरुवार देर रात एक 16 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में मातम छा गया और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया।

जानकारी के मुताबिक, संजय नगर निवासी अवधेश का 16 वर्षीय बेटा अक्षय कुमार रात करीब नौ बजे ऊपर वाले कमरे में गया था। कुछ देर बाद जब परिजन उसे देखने पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। दरवाजा खोला गया तो अक्षय पंखे से लटका मिला। यह दृश्य देखते ही घर में चीख-पुकार मच गई।

घटना की सूचना पर बारादरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अक्षय की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, अभी तक आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है, वही इस मामले में परिजनों से पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news in hindi

police

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 12:07 pm

Published on:

29 Aug 2025 12:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बंद कमरे में फंदा लगाकर पंखे से लटका किशोर, जांच में जुटी पुलिस, जाने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.