पुलिस लाइन में टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज़, डीआईजी की पहली ही स्ट्रोक से बजा जोन क्रिकेट का बिगुल

तीसरा मुकाबला बरेली और अमरोहा के बीच खेला गया, जो दिन का सबसे रोमांचक मैच साबित हुआ। बरेली की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 ओवर में 123 रन पर ऑल आउट हुई। अमरोहा के प्रशांत भाटी ने 3 विकेट लेकर बरेली की बल्लेबाजी को झकझोर दिया। लक्ष्य का पीछा अमरोहा ने संघर्ष के साथ किया और 18वें ओवर में 5 विकेट खोकर 127 रन बनाकर मैच 4 रन से अपने नाम कर लिया। चेतन ने 10 चौकों की मदद से नाबाद 66 रन की जबरदस्त पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने।