बरेली

पुलिस लाइन में टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज़, डीआईजी की पहली ही स्ट्रोक से बजा जोन क्रिकेट का बिगुल

रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में शुक्रवार को 26वीं बरेली जोन अंतरजनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। बरेली जोन की 9 टीमों के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता के पहले दिन तीन मुकाबले खेले गए, जिनमें रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा की टीमों ने दबदबा दिखाया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 28, 2025

बरेली। रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में शुक्रवार को 26वीं बरेली जोन अंतरजनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। बरेली जोन की 9 टीमों के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता के पहले दिन तीन मुकाबले खेले गए, जिनमें रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा की टीमों ने दबदबा दिखाया।

पहले मैच में रामपुर ने बदायूं को एकतरफा मुकाबले में 109 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए रामपुर ने 20 ओवर में 214 रन ठोक डाले। मोहित कटारिया ने 72 और रजनीश ने 39 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। जवाब में बदायूं 17.2 ओवर में 105 रन पर ढेर हो गया। रामपुर के संजोग मान ने तीन विकेट निकाले। मोहित कटारिया मैन ऑफ द मैच रहे।

मुरादाबाद ने 67 रन से उड़ाया पीलीभीत का विकेट

दूसरा मुकाबला जीबी ग्राउंड, दौहरा रोड पर मुरादाबाद और पीलीभीत के बीच खेला गया। मुरादाबाद ने पहले बल्लेबाजी में 195 रन बनाए। अनुज बाना ने 59 रन की शानदार पारी खेली। लक्ष्य पीछा करते हुए पीलीभीत की टीम 128 रन पर सिमट गई। मुरादाबाद के कपिल अत्री ने 3 विकेट झटके। अनुज बाना को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

अमरोहा-बरेली मैच में रोमांच, आखिरी ओवर में 4 रन से जीत

तीसरा मुकाबला बरेली और अमरोहा के बीच खेला गया, जो दिन का सबसे रोमांचक मैच साबित हुआ। बरेली की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 ओवर में 123 रन पर ऑल आउट हुई। अमरोहा के प्रशांत भाटी ने 3 विकेट लेकर बरेली की बल्लेबाजी को झकझोर दिया। लक्ष्य का पीछा अमरोहा ने संघर्ष के साथ किया और 18वें ओवर में 5 विकेट खोकर 127 रन बनाकर मैच 4 रन से अपने नाम कर लिया। चेतन ने 10 चौकों की मदद से नाबाद 66 रन की जबरदस्त पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने।

अधिकारियों ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला

मैदान में एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, सीओ लाइन शिवम आशुतोष समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मैच संचालन की जिम्मेदारी रिटायर्ड डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी और अमरीक सिंह ने संभाली, जबकि संपूर्ण व्यवस्था की देखरेख प्रतिसार निरीक्षक हरमीत सिंह ने की। कुल मिलाकर टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार रही और खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अब आगे के मुकाबलों को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पुलिस लाइन में टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज़, डीआईजी की पहली ही स्ट्रोक से बजा जोन क्रिकेट का बिगुल

बरेली

उत्तर प्रदेश

