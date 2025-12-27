27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

अफसर- ऑपरेटर- बाबू की तिकड़ी ने बिजली विभाग में किया करोड़ों का घोटाला, बिल रिवीजन के नाम पर खेल, सरकार को लगाया चूना

बिजली विभाग में पारदर्शिता और ईमानदारी के दावे एक बार फिर कागजों तक सिमट गए हैं। उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में रिवीजन के नाम पर करोड़ों के खेल का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वैसे-वैसे साफ होता गया कि इस पूरे नेटवर्क की कमान शहर के एक तत्कालीन अधिशासी अभियंता के हाथ में थी, जिसे बाद में आए एक अन्य अधिशासी अभियंता ने पूरी रफ्तार दे दी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 27, 2025

बरेली। बिजली विभाग में पारदर्शिता और ईमानदारी के दावे एक बार फिर कागजों तक सिमट गए हैं। उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में रिवीजन के नाम पर करोड़ों के खेल का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वैसे-वैसे साफ होता गया कि इस पूरे नेटवर्क की कमान शहर के एक तत्कालीन अधिशासी अभियंता के हाथ में थी, जिसे बाद में आए एक अन्य अधिशासी अभियंता ने पूरी रफ्तार दे दी।

सूत्रों के मुताबिक, इस खेल का तरीका बेहद शातिर था। उपभोक्ताओं से पूरा बकाया बिल नकद या सीधे जमा करवा लिया जाता था, फिर विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर बिल को रिवाइज कर नाममात्र की रकम दिखा दी जाती थी। उपभोक्ता को समझाया जाता कि आपका भी फायदा, हमारा भी जबकि असल में नुकसान बिजली विभाग को होता रहा। यह खेल एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक विभागीय बाबू की मिलीभगत से लंबे समय तक बेरोकटोक चलता रहा।

144 मामलों में हेराफेरी, 67 लाख से ज्यादा की राजस्व चोरी

जांच के शुरुआती चरण में ही 144 बिजली बिलों में गड़बड़ी पकड़ी गई, जिनमें 67,02,408 रुपये की रकम घटाई गई थी। इनमें से शुरुआती कार्यकाल से जुड़े मामलों में लाखों रुपये की हेराफेरी सामने आई, जबकि बाद के कार्यकाल में यह संख्या और तेजी से बढ़ी। विभागीय सूत्रों का दावा है कि अगर पूरी अवधि की गहन जांच हुई तो आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है।

कम की गई रकम जोड़ने के निर्देश, तभी चला ट्रांसफर कार्ड

गड़बड़ी सामने आते ही अधीक्षण अभियंता ने सख्ती दिखाई और कॉमर्शियल वर्टिकल के जिम्मेदार अफसरों को निर्देश दिए कि घटाई गई रकम दोबारा उपभोक्ता खातों में जोड़ी जाए। इसके बाद जब संशोधित बिलों में अचानक बढ़ी रकम दिखी तो उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। मामला गंभीर मोड़ लेने ही वाला था कि तभी तुरंत ट्रांसफर की कार्रवाई कर दी गई। विभाग में इसे एक साजिशन दांव बताया जा रहा है, ताकि असली घोटाला दब जाए और मामला अफसरों की आपसी खींचतान बनकर रह जाए।

अब कार्रवाई होगी या फाइलों में दबेगा मामला

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बिल रिवीजन घोटाले के असली मास्टरमाइंड तक कार्रवाई पहुंचेगी या फिर हमेशा की तरह कागजी खानापूरी कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि यह मामला सिर्फ आंकड़ों की गड़बड़ी नहीं, बल्कि बिजली विभाग की साख पर करारा तमाचा है— और इस तमाचे की गूंज अभी दूर तक सुनाई देनी बाकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 12:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / अफसर- ऑपरेटर- बाबू की तिकड़ी ने बिजली विभाग में किया करोड़ों का घोटाला, बिल रिवीजन के नाम पर खेल, सरकार को लगाया चूना

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नगर निगम के 5.28 लाख डकार गया मंडी ठेकेदार, वसूली के बाद गायब, होगी FIR

बरेली

मौलाना तौकीर रजा समेत 38 दंगाइयों पर कसा शिकंजा, क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में दाखिल की 10वीं चार्जशीट

बरेली

7 बीघा जमीन के लिए सगे भाई को पीट-पीटकर मार डाला, घर में 8 फुट गड्ढा खोदकर दफनाया शव, ऐसे खुला राज

बरेली

300 बेड, महिला व जिला अस्पताल में भगवान भरोसे मरीज, शासन की छापेमारी में बेनकाब हुआ स्वास्थ्य विभाग, ये सुविधाएं ठप

बरेली

सिम बेचने वाले बने ठगों के साइलेंट पार्टनर, बरेली में अब 16 एफआईआर, निर्दोष फंस रहे, असली गुनहगार आजाद

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.