अफसर- ऑपरेटर- बाबू की तिकड़ी ने बिजली विभाग में किया करोड़ों का घोटाला, बिल रिवीजन के नाम पर खेल, सरकार को लगाया चूना

गड़बड़ी सामने आते ही अधीक्षण अभियंता ने सख्ती दिखाई और कॉमर्शियल वर्टिकल के जिम्मेदार अफसरों को निर्देश दिए कि घटाई गई रकम दोबारा उपभोक्ता खातों में जोड़ी जाए। इसके बाद जब संशोधित बिलों में अचानक बढ़ी रकम दिखी तो उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। मामला गंभीर मोड़ लेने ही वाला था कि तभी तुरंत ट्रांसफर की कार्रवाई कर दी गई। विभाग में इसे एक साजिशन दांव बताया जा रहा है, ताकि असली घोटाला दब जाए और मामला अफसरों की आपसी खींचतान बनकर रह जाए।