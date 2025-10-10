बरेली के इन बड़े 84 लाख के बकायेदारों पर कुर्की का डंडा, अब घर और दुकानें की जाएंगी नीलाम

इसी क्रम में मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण (एमएसीटी) ने भी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को झटका दिया है। अभिकरण ने ₹54.02 लाख की राशि पर 7 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज (22 अक्टूबर 2018 से भुगतान की तिथि तक) वसूलने का आदेश जारी किया है।

अभिकरण के पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव ने डीएम को तीन अक्टूबर को पत्र भेजकर 18 अक्टूबर तक वसूली की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।