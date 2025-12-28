यूपी के इन तीन आईपीएस को मिला सीएम अवार्ड, संयोग ऐसा तीनों रह चुके हैं बरेली में एसएसपी…

वर्ष 2019 में बरेली के एसएसपी रहे आईपीएस शैलेश कुमार पांडेय, जो वर्तमान में डीआईजी आगरा के पद पर तैनात हैं, को भी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। बरेली में उनका कार्यकाल अनुशासित, संतुलित और जमीनी पुलिसिंग के लिए जाना जाता है। शैलेश कुमार पांडेय ने एसएसपी रहते हुए महिला, बच्चों और कमजोर वर्गों से जुड़े अपराधों को प्राथमिकता में रखा। थानों की नियमित समीक्षा, लंबित मामलों के जल्द निस्तारण और फील्ड में अधिकारियों की सक्रिय मौजूदगी पर उन्होंने खास जोर दिया। अपराध नियंत्रण के साथ-साथ उन्होंने पुलिस और जनता के बीच भरोसे की खाई पाटने की कोशिश की। जन-संवाद उनकी कार्यशैली का अहम हिस्सा रहा। उन्होंने व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से सीधे संवाद कर पुलिसिंग को अधिक संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की गई, वहीं छोटे विवादों को समय रहते सुलझाने पर भी ध्यान दिया गया, ताकि हालात बिगड़ने न पाएं। हालांकि उनके कार्यकाल में कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक दबावों की चर्चाएं भी रहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फील्ड-ओरिएंटेड पुलिसिंग की मिसाल पेश की। यही वजह रही कि बरेली में उनका कार्यकाल आज भी सख्त लेकिन संतुलित पुलिसिंग के तौर पर याद किया जाता है।