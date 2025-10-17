Patrika LogoSwitch to English

पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं, सेटेलाइट से हो रही निगरानी, पकड़े गए तो होगी कार्रवाई, डीएम ने दिए सख्त आदेश

पराली जलाने को लेकर डीएम अविनाश सिंह ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब जिले में पराली जलाने की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने साफ कहा कि अगर किसी इलाके में पराली जलाने की घटना मिली तो जिम्मेदार अधिकारी पर सख्त कार्रवाई तय है।

बरेली

Avanish Pandey

Oct 17, 2025

बरेली। पराली जलाने को लेकर डीएम अविनाश सिंह ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब जिले में पराली जलाने की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने साफ कहा कि अगर किसी इलाके में पराली जलाने की घटना मिली तो जिम्मेदार अधिकारी पर सख्त कार्रवाई तय है।

डीएम ने कहा कि पराली जलाना न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे वायु प्रदूषण और बीमारियां भी बढ़ती हैं। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को पराली जलाने के बजाय वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए जागरूक करें और डिम्पोजर मशीनें उपलब्ध कराई जाएं।

डीएम ने चेताया कि अब पराली जलाने की हर घटना सेटेलाइट से मॉनिटर की जा रही है। अगर कहीं आग लगने की सूचना दर्ज हुई तो जिम्मेदारों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को समझाया जाए कि पराली जलाना कोई समाधान नहीं है। इसके लिए गांवों में चौपालों, प्रचार वाहनों, पोस्टर-बैनरों और सोशल मीडिया के जरिए जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

डीएम ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए ताकि जिले को पराली जलाने की समस्या से पूरी तरह मुक्त किया जा सके। बैठक में सीडीओ देवयानी, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, जिला कृषि अधिकारी और सभी एसडीएम मौजूद रहे।

Published on:

17 Oct 2025 08:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं, सेटेलाइट से हो रही निगरानी, पकड़े गए तो होगी कार्रवाई, डीएम ने दिए सख्त आदेश

