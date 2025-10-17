पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं, सेटेलाइट से हो रही निगरानी, पकड़े गए तो होगी कार्रवाई, डीएम ने दिए सख्त आदेश

पराली जलाने को लेकर डीएम अविनाश सिंह ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब जिले में पराली जलाने की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने साफ कहा कि अगर किसी इलाके में पराली जलाने की घटना मिली तो जिम्मेदार अधिकारी पर सख्त कार्रवाई तय है। less than 1 minute read