तीन थाने, एक कहानी… रिटायर्ड बैंक कर्मचारी समेत तीन से 6.77 लाख की ठगी, एक क्लिक करते ही खाली हो गए खाते

पहली वारदात में ठगों ने खुद को यूनियन बैंक का कर्मचारी बताकर एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को जाल में फंसाया, और फोन पर भरोसा जीतने के बाद व्हाट्सएप से फर्जी ऐप भिजवाया गया। ऐप इंस्टॉल होते ही मोबाइल हैक हो गया और अगले ही दिन खाते से 78,744 रुपये गायब कर दिए गए। पीड़ित ने थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई है।