Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

टाइम कोचिंग पर ठगी के आरोप: छात्रों से ली लाखों की फीस, पढ़ाई कराई नहीं, एसएसपी तक पहुंचा मामला, फिर हुआ ये

शहर के डीडीपुरम चौराहा स्थित टाइम कोचिंग संस्थान पर एक अभिभावक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिभावक का कहना है कि कोचिंग संचालक वरुण पांडे ने शिक्षण कार्य बंद होने के बावजूद 50 हजार रुपये फीस वापस नहीं की।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 09, 2025

बरेली। शहर के डीडीपुरम चौराहा स्थित टाइम कोचिंग संस्थान पर एक अभिभावक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिभावक का कहना है कि कोचिंग संचालक वरुण पांडे ने शिक्षण कार्य बंद होने के बावजूद 50 हजार रुपये फीस वापस नहीं की। पीड़ित ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर प्रेमनगर पुलिस ने संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

जानकारी के अनुसार, प्रेमनगर के बानखाना निवासी आशीष गुप्ता ने बताया कि उनके पुत्र शिवांश गुप्ता ने आईपीएम परीक्षा की तैयारी के लिए टाइम कोचिंग, राजेंद्र नगर डीडीपुरम चौराहा शाखा में दाखिला लिया था। कोर्स की निर्धारित फीस 42 हजार रुपये और अप्लाइड मैथ्स विषय के लिए 8 हजार रुपये मिलाकर कुल 50 हजार रुपये कोचिंग संचालक को दिए गए थे।

अभिभावक के अनुसार, शुरुआत में कोचिंग में हफ्ते में मात्र दो दिन ही क्लास लगीं। इसके बाद संचालक ने अवध प्लाजा के पीछे नए सेंटर के निर्माण कार्य का हवाला देकर कक्षाएं पूरी तरह बंद कर दीं। इस वजह से छात्र की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई और उसका शैक्षणिक नुकसान हुआ। आशीष गुप्ता का कहना है कि उन्होंने कई बार कोचिंग की काउंसलर सिमरन कौर और संचालक वरुण पांडे से मुलाकात कर कक्षाएं शुरू करने या फीस लौटाने की मांग की, मगर बार-बार केवल झूठे आश्वासन दिए गए। बाद में संचालक मिलने से भी कतराने लगे।

शिकायत के बाद प्रेमनगर थाना पुलिस ने संचालक को कई बार बुलाया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। 30 अक्टूबर को वरुण पांडे कुछ कागजात लेकर थाने पहुंचे, मगर अपना पक्ष स्पष्ट नहीं रख सके और फीस लौटाने से इनकार कर दिया। अभिभावक का आरोप है कि टाइम जैसे बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर संचालक छात्रों और अभिभावकों से ठगी कर रहे हैं। कई अन्य अभिभावकों ने भी संस्थान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 06:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / टाइम कोचिंग पर ठगी के आरोप: छात्रों से ली लाखों की फीस, पढ़ाई कराई नहीं, एसएसपी तक पहुंचा मामला, फिर हुआ ये

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हेलमेट-सीट बेल्ट जीवन रक्षा कवच: एडीजी बोले, पुलिस जनता मिलकर बनाएं सुरक्षित बरेली, सड़क सुरक्षा कानून नहीं, नैतिक जिम्मेदारी है

बरेली

पंचायत चुनाव की तैयारियों पर फोकस, डीएम बोले- मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव, लापरवाही नहीं होगी बर्दाशत

बरेली

शादी का झांसा देकर फौजी ने युवती से किया दुष्कर्म, 4 लाख रुपये भी हड़पे, जाने फिर क्या हुआ

बरेली

नैनीताल हाईवे पर रोडवेज ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवती की मौत, दो घायल, चालक बस छोड़कर फरार

बरेली

नगर निगम बवाल: दो दिन तक ठप रही सफाई व्यवस्था, एफआईआर के आश्वासन के बाद खत्म हुई हड़ताल, काम पर लौटे कर्मचारी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.