टाइम कोचिंग पर ठगी के आरोप: छात्रों से ली लाखों की फीस, पढ़ाई कराई नहीं, एसएसपी तक पहुंचा मामला, फिर हुआ ये

अभिभावक के अनुसार, शुरुआत में कोचिंग में हफ्ते में मात्र दो दिन ही क्लास लगीं। इसके बाद संचालक ने अवध प्लाजा के पीछे नए सेंटर के निर्माण कार्य का हवाला देकर कक्षाएं पूरी तरह बंद कर दीं। इस वजह से छात्र की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई और उसका शैक्षणिक नुकसान हुआ। आशीष गुप्ता का कहना है कि उन्होंने कई बार कोचिंग की काउंसलर सिमरन कौर और संचालक वरुण पांडे से मुलाकात कर कक्षाएं शुरू करने या फीस लौटाने की मांग की, मगर बार-बार केवल झूठे आश्वासन दिए गए। बाद में संचालक मिलने से भी कतराने लगे।