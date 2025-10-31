चौबारी मेले को लेकर ट्रैफिक अलर्ट: 3 दिन शहर में रहेगा रूट डायवर्जन, इन रास्तों से होकर गुजरेंगे वाहन

बरेली। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगने वाले प्रसिद्ध चौबारी मेले को देखते हुए बरेली पुलिस ने शहर में तीन दिन के लिए ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि 3 नवंबर की सुबह 8 बजे से 5 नवंबर की रात 10 बजे तक मेले के आसपास वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने और सड़कों पर जाम की समस्या से बचने के लिए विशेष रूट डायवर्जन लागू रहेगा।