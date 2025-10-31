Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

चौबारी मेले को लेकर ट्रैफिक अलर्ट: 3 दिन शहर में रहेगा रूट डायवर्जन, इन रास्तों से होकर गुजरेंगे वाहन

कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगने वाले प्रसिद्ध चौबारी मेले को देखते हुए बरेली पुलिस ने शहर में तीन दिन के लिए ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि 3 नवंबर की सुबह 8 बजे से 5 नवंबर की रात 10 बजे तक मेले के आसपास वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने और सड़कों पर जाम की समस्या से बचने के लिए विशेष रूट डायवर्जन लागू रहेगा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 31, 2025

एसपी ट्रैफिक मो अकमल खान (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगने वाले प्रसिद्ध चौबारी मेले को देखते हुए बरेली पुलिस ने शहर में तीन दिन के लिए ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि 3 नवंबर की सुबह 8 बजे से 5 नवंबर की रात 10 बजे तक मेले के आसपास वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने और सड़कों पर जाम की समस्या से बचने के लिए विशेष रूट डायवर्जन लागू रहेगा।

एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान ने बताया कि इस दौरान भारी वाहन और रोडवेज बसें सीधे मेले के मुख्य क्षेत्र में नहीं जा पाएंगी। बदायूं से बरेली आने वाले वाहन भमौरा, देवचरा चौराहा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी और बड़ा बाईपास होते हुए शहर में प्रवेश करेंगे। वहीं बदायूं की ओर जाने वाले वाहन लखनऊ, शाहजहाँपुर और पीलीभीत मार्ग से दातागंज और फतेहगंज पूर्वी होते हुए बड़े बाईपास से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।

दिल्ली, मुरादाबाद और रामपुर की ओर से आने वाले वाहन झुमका तिराहा, बड़ा बाईपास, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज और देवचरा चौराहा होते हुए बदायूं की तरफ जाएंगे। लखनऊ और शाहजहाँपुर की ओर जाने वाले वाहन फतेहगंज पूर्वी, बड़ा बाईपास, विलयधाम, विल्वा और झुमका तिराहा होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। पीलीभीत और नैनीताल से आने वाले वाहन बड़ा बाईपास, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज और देवचरा चौराहा होकर बदायूं पहुंचेंगे।

पुलिस ने साफ किया है कि मेले के मुख्य स्थल रामगंगा चौबारी के पास देवचरा, चौपुला और बुखारा मोड़ से कोई भी भारी वाहन या रोडवेज बस प्रवेश नहीं करेगी। इसका मकसद मेले में जुटने वाले भारी जनसमूह की सुरक्षा करना और मार्गों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित रखना है।

ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों, यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की है कि 3 से 5 नवंबर तक बरेली-बदायूं रोड का इस्तेमाल न करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मेले के दौरान सड़क सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड और डायवर्जन का पालन करना अनिवार्य होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 07:23 pm

Published on:

31 Oct 2025 07:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / चौबारी मेले को लेकर ट्रैफिक अलर्ट: 3 दिन शहर में रहेगा रूट डायवर्जन, इन रास्तों से होकर गुजरेंगे वाहन

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कुर्मी क्षत्रिय सभा का भव्य आयोजन, मेधावी बच्चों और बुजुर्गों को किया गया सम्मानित

बरेली

बीडीए की बिना अनुमति से बन रहे अवैध निर्माणों पर लगी सील, जानें किन-किन पर कार्रवाई हुई

बरेली

जमीन बंटवारे के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल, तहसील में मची अफरा-तफरी, जाने मामला

बरेली

बरेली के इस डॉक्टर ने सील तोड़कर दोबारा शुरु कराया निर्माण कार्य, बीडीए ने कराई एफआईआर, जाने मामला

बरेली

बरेली में गूंजी देशभक्ति की गूंज… सरदार पटेल जयंती पर निकला यूनिटी मार्च, अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने लगाई एकता की दौड़

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.