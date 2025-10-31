चौबारी मेले को लेकर ट्रैफिक अलर्ट: 3 दिन शहर में रहेगा रूट डायवर्जन, इन रास्तों से होकर गुजरेंगे वाहन

एसपी ट्रैफिक मो अकमल खान (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगने वाले प्रसिद्ध चौबारी मेले को देखते हुए बरेली पुलिस ने शहर में तीन दिन के लिए ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि 3 नवंबर की सुबह 8 बजे से 5 नवंबर की रात 10 बजे तक मेले के आसपास वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने और सड़कों पर जाम की समस्या से बचने के लिए विशेष रूट डायवर्जन लागू रहेगा।
एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान ने बताया कि इस दौरान भारी वाहन और रोडवेज बसें सीधे मेले के मुख्य क्षेत्र में नहीं जा पाएंगी। बदायूं से बरेली आने वाले वाहन भमौरा, देवचरा चौराहा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी और बड़ा बाईपास होते हुए शहर में प्रवेश करेंगे। वहीं बदायूं की ओर जाने वाले वाहन लखनऊ, शाहजहाँपुर और पीलीभीत मार्ग से दातागंज और फतेहगंज पूर्वी होते हुए बड़े बाईपास से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।
दिल्ली, मुरादाबाद और रामपुर की ओर से आने वाले वाहन झुमका तिराहा, बड़ा बाईपास, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज और देवचरा चौराहा होते हुए बदायूं की तरफ जाएंगे। लखनऊ और शाहजहाँपुर की ओर जाने वाले वाहन फतेहगंज पूर्वी, बड़ा बाईपास, विलयधाम, विल्वा और झुमका तिराहा होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। पीलीभीत और नैनीताल से आने वाले वाहन बड़ा बाईपास, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज और देवचरा चौराहा होकर बदायूं पहुंचेंगे।
पुलिस ने साफ किया है कि मेले के मुख्य स्थल रामगंगा चौबारी के पास देवचरा, चौपुला और बुखारा मोड़ से कोई भी भारी वाहन या रोडवेज बस प्रवेश नहीं करेगी। इसका मकसद मेले में जुटने वाले भारी जनसमूह की सुरक्षा करना और मार्गों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित रखना है।
ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों, यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की है कि 3 से 5 नवंबर तक बरेली-बदायूं रोड का इस्तेमाल न करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मेले के दौरान सड़क सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड और डायवर्जन का पालन करना अनिवार्य होगा।
