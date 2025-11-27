Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली से पीलीभीत लखनऊ जाना हुआ आसान, गोरखपुर–इज्जतनगर एक्सप्रेस का नया रूट बना वरदान, दिखाई हरी झंडी

इज्जतनगर मंडल के रेल यात्रियों को गुरुवार से बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। पहली बार इज्जतनगर मंडल मुख्यालय से एक लंबी दूरी की गाड़ी नियमित रूप से संचालित होने जा रही है। पीलीभीत–इज्जतनगर सेक्शन के विस्तार और रूट री–अलाइनमेंट के बाद अब 15009/15010 गोरखपुर–इज्जतनगर एक्सप्रेस नए रूट से चलेगी

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 27, 2025

बरेली। इज्जतनगर मंडल के रेल यात्रियों को गुरुवार से बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। पहली बार इज्जतनगर मंडल मुख्यालय से एक लंबी दूरी की गाड़ी नियमित रूप से संचालित होने जा रही है। पीलीभीत–इज्जतनगर सेक्शन के विस्तार और रूट री–अलाइनमेंट के बाद अब 15009/15010 गोरखपुर–इज्जतनगर एक्सप्रेस नए रूट से चलेगी, जिससे यात्रियों को सीधे गोरखपुर और पूर्वांचल तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी।

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद गुरुवार को इस ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। नए रूट और नए स्टॉपेज के साथ यह ट्रेन इज्जतनगर मंडल के लिए ऐतिहासिक शुरुआत मानी जा रही है।

डालीगंज पर इंजन रिवर्स, इसलिए लखनऊ एनआर–ऐशबाग–लखनऊ सिटी पर नहीं रुकेगी ट्रेन

नए रूट के मुताबिक इस ट्रेन का इंजन डालीगंज स्टेशन पर रिवर्स किया जाएगा। इसी कारण इस ट्रेन का ठहराव लखनऊ एनआर ऐशबाग लखनऊ सिटी से हटा दिया गया है। डालीगंज में इंजन बदलने के लिए ट्रेन 35 मिनट रुकेगी। इससे यात्रियों को नए रूट पर सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा।

गोरखपुर से पूरनपुर तक स्वागत, फिर रवाना होगी ट्रेन

बुधवार रात गोरखपुर से चलने वाली यह गाड़ी गुरुवार सुबह 10:28 बजे पूरनपुर पहुंचेगी, जहाँ इसका उत्साहपूर्वक स्वागत होगा। सीनियर डीसीएम संजय शर्मा ने बताया कि यह ट्रेन इज्जतनगर मंडल मुख्यालय से रवाना होने वाली पहली लंबी दूरी की एक्सप्रेस होगी। 24 नवंबर से संचालन शुरू होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे आगे बढ़ाया गया।

यह रही नई समय-सारिणी: 15009 गोरखपुर–इज्जतनगर एक्सप्रेस

रोज चलेगी — 27 नवंबर से
गोरखपुर — रात 10:15
बाराबंकी — 5:06 सुबह
गोमतीनगर — 5:44
बादशाहनगर — 5:55
डालीगंज — 6:10
मोहिबुल्लापुर — 6:53
सिंधौली — 7:25
सीतापुर — 7:56
हरगांव — 8:22
लखीमपुर — 8:45
गोला गोकर्णनाथ — 9:15
मैलानी — 9:55
पूरनपुर — 10:28
पीलीभीत — 11:40
भोजीपुरा — 12:15
इज्जतनगर — 12:45 दोपहर

15010 इज्जतनगर–गोरखपुर एक्सप्रेस

रोज चलेगी — 28 नवंबर से

इज्जतनगर — 3:10 दोपहर
भोजीपुरा — 3:25
पीलीभीत — 4:05
पूरनपुर — 5:07
मैलानी — 6:00
गोला गोकर्णनाथ — 6:28
लखीमपुर — 6:58
हरगांव — 7:20
सीतापुर — 7:47
सिंधौली — 8:22
मोहिबुल्लापुर — 8:55
डालीगंज — 9:55
बादशाहनगर — 10:58
गोमतीनगर — 11:11
बाराबंकी — 11:51
गोरखपुर — अगले दिन सुबह 7:00

यात्रियों को सीधे पूर्वांचल पहुँच का आसान रास्ता

इज्जतनगर से सीधे गोरखपुर तक चलने वाली यह ट्रेन पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और लखनऊ के बीचों–बीच बसे नए रूट को जोड़ते हुए यात्रियों को तेज़, सुविधाजनक और नियमित संपर्क देगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

Railway news

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 09:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली से पीलीभीत लखनऊ जाना हुआ आसान, गोरखपुर–इज्जतनगर एक्सप्रेस का नया रूट बना वरदान, दिखाई हरी झंडी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लपटों ने मचाई अफरा-तफरी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर

बरेली

डीएम ने पार्षदों को दिया एसआईआर अभियान की रफ्तार बढ़ाने का मंत्र, बोले- जनता का भरोसा ही सफलता की कुंजी

बरेली

जिलेभर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन: बांग्लादेशी- रोहिंग्या घुसपैठियों, खानाबदोशों के डेरे खंगाले जाएंगे, पकड़े तो होगी जेल

बरेली

निर्धन परिवारों की कन्याओं को एक लाख के उपहार व नकदी देगी योगी सरकार, वैवाहिक बंधन में बंधेंगे 1000 जोड़े, जर्मन हैंगर पंडाल तैयार

यूपी न्यूज

नकली दवाओं के रैकेट की जांच में खेल, कमिश्नर के एक आदेश से औषधि विभाग में मचा भूचाल, फिर हुआ ये

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.