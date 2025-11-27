बरेली से पीलीभीत लखनऊ जाना हुआ आसान, गोरखपुर–इज्जतनगर एक्सप्रेस का नया रूट बना वरदान, दिखाई हरी झंडी

बरेली। इज्जतनगर मंडल के रेल यात्रियों को गुरुवार से बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। पहली बार इज्जतनगर मंडल मुख्यालय से एक लंबी दूरी की गाड़ी नियमित रूप से संचालित होने जा रही है। पीलीभीत–इज्जतनगर सेक्शन के विस्तार और रूट री–अलाइनमेंट के बाद अब 15009/15010 गोरखपुर–इज्जतनगर एक्सप्रेस नए रूट से चलेगी, जिससे यात्रियों को सीधे गोरखपुर और पूर्वांचल तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी।
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद गुरुवार को इस ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। नए रूट और नए स्टॉपेज के साथ यह ट्रेन इज्जतनगर मंडल के लिए ऐतिहासिक शुरुआत मानी जा रही है।
नए रूट के मुताबिक इस ट्रेन का इंजन डालीगंज स्टेशन पर रिवर्स किया जाएगा। इसी कारण इस ट्रेन का ठहराव लखनऊ एनआर ऐशबाग लखनऊ सिटी से हटा दिया गया है। डालीगंज में इंजन बदलने के लिए ट्रेन 35 मिनट रुकेगी। इससे यात्रियों को नए रूट पर सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा।
बुधवार रात गोरखपुर से चलने वाली यह गाड़ी गुरुवार सुबह 10:28 बजे पूरनपुर पहुंचेगी, जहाँ इसका उत्साहपूर्वक स्वागत होगा। सीनियर डीसीएम संजय शर्मा ने बताया कि यह ट्रेन इज्जतनगर मंडल मुख्यालय से रवाना होने वाली पहली लंबी दूरी की एक्सप्रेस होगी। 24 नवंबर से संचालन शुरू होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे आगे बढ़ाया गया।
रोज चलेगी — 27 नवंबर से
गोरखपुर — रात 10:15
बाराबंकी — 5:06 सुबह
गोमतीनगर — 5:44
बादशाहनगर — 5:55
डालीगंज — 6:10
मोहिबुल्लापुर — 6:53
सिंधौली — 7:25
सीतापुर — 7:56
हरगांव — 8:22
लखीमपुर — 8:45
गोला गोकर्णनाथ — 9:15
मैलानी — 9:55
पूरनपुर — 10:28
पीलीभीत — 11:40
भोजीपुरा — 12:15
इज्जतनगर — 12:45 दोपहर
रोज चलेगी — 28 नवंबर से
इज्जतनगर — 3:10 दोपहर
भोजीपुरा — 3:25
पीलीभीत — 4:05
पूरनपुर — 5:07
मैलानी — 6:00
गोला गोकर्णनाथ — 6:28
लखीमपुर — 6:58
हरगांव — 7:20
सीतापुर — 7:47
सिंधौली — 8:22
मोहिबुल्लापुर — 8:55
डालीगंज — 9:55
बादशाहनगर — 10:58
गोमतीनगर — 11:11
बाराबंकी — 11:51
गोरखपुर — अगले दिन सुबह 7:00
इज्जतनगर से सीधे गोरखपुर तक चलने वाली यह ट्रेन पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और लखनऊ के बीचों–बीच बसे नए रूट को जोड़ते हुए यात्रियों को तेज़, सुविधाजनक और नियमित संपर्क देगी।
