माई बार हेडक्वार्टर में बोतल से जानलेवा हमला करने वाले दो हमलावर गिरफ्तार, सूदखोरी के नेटवर्क का साया, नोटिस जारी

हमलावरों के तार शहर में सक्रिय सूदखोरी नेटवर्क से जुड़े हैं। आरोप है कि दबंग ध्रुव राय, अमन राय का पिता जयदीप उर्फ फंटूस लंबे समय से सूदखोरी का बड़ा नेटवर्क चला रहा है। रेलवे और नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक उसकी पकड़ की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं। सूद पर पैसा देने, गाड़ियां गिरवी रखने जैसे मामलों में वह कई बार जेल जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक उसके बेटों पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। एक पुलिस अधिकारी पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।