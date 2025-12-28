28 दिसंबर 2025,

बरेली

माई बार हेडक्वार्टर में बोतल से जानलेवा हमला करने वाले दो हमलावर गिरफ्तार, सूदखोरी के नेटवर्क का साया, नोटिस जारी

सेटेलाइट के पास माई बार हेडक्वार्टर में युवती के साथ अभद्रता, मारपीट और कांच की बोतल से जानलेवा हमले के मामले में बारादरी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य हमलावर फरार हैं। उनकी ताबड़तोड़ दबिशें दी जा रही हैं।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 28, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

बरेली। सेटेलाइट के पास माई बार हेडक्वार्टर में युवती के साथ अभद्रता, मारपीट और कांच की बोतल से जानलेवा हमले के मामले में बारादरी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य हमलावर फरार हैं। उनकी ताबड़तोड़ दबिशें दी जा रही हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पकड़े गए आरोपियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी। फरार आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडेय ने बताया कि अज्ञात में दर्ज किए गए आरोपियों की पहचान कर ली थी। इनमें जसदीप (जाफरपुर, रुद्रपुर-उत्तराखंड), शिवम उर्फ काली (कटरा चांद खां) और लकी दीप (ईंट पजाया) शामिल थे। प्रकरण में सामने आए शिवम उर्फ काली और लकी दीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की तलाश जारी है।

आधी रात के बाद शराब परोसने की जांच शुरू

घटना के बाद आबकारी विभाग भी हरकत में आ गया है। रात 12 बजे के बाद शराब परोसने की शिकायत पर आबकारी टीम ने जांच शुरू की। आबकारी इंस्पेक्टर एमपी सिंह के मुताबिक न्यू ईयर को देखते हुए सभी बार संचालकों को समय-सीमा का नोटिस दिया गया था। माई बार हेडक्वार्टर के संचालक को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई तय मानी जा रही है। मिले वीडियो फुटेज के मुताबिक बार में आधी रात के बाद शराब परोसी जा रही थी।

सूदखोरी नेटवर्क का कनेक्शन, एक पुलिस अधिकारी पर भी चढ़ा चुके हैं गाड़ी

हमलावरों के तार शहर में सक्रिय सूदखोरी नेटवर्क से जुड़े हैं। आरोप है कि दबंग ध्रुव राय, अमन राय का पिता जयदीप उर्फ फंटूस लंबे समय से सूदखोरी का बड़ा नेटवर्क चला रहा है। रेलवे और नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक उसकी पकड़ की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं। सूद पर पैसा देने, गाड़ियां गिरवी रखने जैसे मामलों में वह कई बार जेल जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक उसके बेटों पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। एक पुलिस अधिकारी पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

फरार आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिये साठगांठ में लगे

आशुतोष सिटी निवासी महक गुप्ता की तहरीर पर 26 दिसंबर को बारादरी थाने में रोनित श्रीवास्तव, ध्रुव राय, अमन राय, चिराग गुप्ता और सलोनी पटेल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता के अनुसार क्रिसमस पार्टी के दौरान अभद्रता हुई, विरोध पर मारपीट की गई। इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडे ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों पर निरोधात्मक कार्रवाई होगी। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीमें दबिश दे रहीं हैं।

Published on:

28 Dec 2025 07:02 pm

