दो व्यापारी नेताओं में खुली जंग, ड्राई फ्रूट चोरी मामले में पाटिल और गुप्ता आमने-सामने

अनिल पाटिल ने बताया कि जून 2023 में मैनेजर की गारंटी पर नीरज शुक्ला को बतौर कर्मचारी रखा था। जिसे तीन महीनों में संदिग्ध गतिविधियों के कारण हटा दिया गया। उन्होंने सितंबर 2023 में कोल्ड स्टोर मालिक को लिखित रूप से सूचित भी कर दिया था कि शुक्ला के नाम किसी भी प्रकार का माल न दिया जाए। इसी बीच पाटिल को गंभीर बीमारी के चलते चार महीने का बेड रेस्ट लेना पड़ा। इसी दौरान कोल्ड स्टोर मालिक पुत्तू सिंह, उनके पुत्र मयंक और मैनेजर उमेश सक्सेना ने झूठे हस्ताक्षरों पर माल निकाला और बाजार में बेच दिया। पाटिल ने दावा किया कि फरवरी 2024 में उन्होंने पूछताछ की, तो स्टोरेज मालिक ने गलती स्वीकार की। चार महीने में हिसाब निपटाने का आश्वासन दिया, मगर बाद में मुकरकर धमकियां देना शुरू कर दीं। उन्होंने कहा कि उनके पास बिल, गेट पास, वीडियो रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग सहित सभी तकनीकी प्रमाण मौजूद हैं। इन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर किला पुलिस ने FIR दर्ज की है।