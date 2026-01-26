एकजुटता हिंदू समाज की असली ताकत, बंटेंगे तो कटेंगे

महादेव सनातन जागरण समिति के अध्यक्ष सीए अशोक कुमार शुक्ला, महासचिव देवेन्द्र सिंह देवलिया, कोषाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप कुमार बिश्नोई ने सभी अतिथियों और श्रोताओं का आभार प्रकट किया। उमेश बिनवाल और सोपा परिहार की अगुआई में नन्हें-मुन्ने बच्चों ने शानदार देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के आयोजन में नगर निगम के उपसभापति नरेन्द्र सिंह अधिकारी, मनीष सिंह बिष्ट, विजय डालाकोटी, पंडित हरीश चंद्र डालाकोटी, प्रमोद पंत, पंकज सिंह अनरिया, अमित मैनाली, हिमांशु नैनवाल, गोविंद विश्वास, अरुण सिंह, सीए जोशी समेत तमाम लोगों का विशेष सहयोग रहा। ओजपूर्ण संचालन कुमार गौरव शर्मा ने किया।