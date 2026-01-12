यूपी बोर्ड प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू, पहले दिन हाईस्कूल और इंटर के छात्रों ने दी हिंदी की परीक्षा, बच्चों में दिखी तैयारी और आत्मविश्वास

हाईस्कूल की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 19 जनवरी तक चलेंगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 जनवरी को समाप्त होंगी। इसके बाद 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं शुरू होंगी। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस साल जिले के 451 माध्यमिक विद्यालयों के छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें 67 राजकीय, 78 सहायता प्राप्त और 311 निजी विद्यालय हैं। कुल 92,135 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे।