यूपी बोर्ड प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू, पहले दिन हाईस्कूल और इंटर के छात्रों ने दी हिंदी की परीक्षा, बच्चों में दिखी तैयारी और आत्मविश्वास

यूपी बोर्ड की फरवरी में होने वाली मुख्य परीक्षाओं से पहले जिलेभर के हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में सोमवार से प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गईं। ठंड और शीतलहर के चलते पहले तय सात जनवरी की तारीख बदलनी पड़ी थी। अवकाश खत्म होते ही स्कूलों में परीक्षा का माहौल बन गया।

बरेली

Avanish Pandey

Jan 12, 2026

बरेली। यूपी बोर्ड की फरवरी में होने वाली मुख्य परीक्षाओं से पहले जिलेभर के हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में सोमवार से प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गईं। ठंड और शीतलहर के चलते पहले तय सात जनवरी की तारीख बदलनी पड़ी थी। अवकाश खत्म होते ही स्कूलों में परीक्षा का माहौल बन गया।

प्री-बोर्ड के पहले दिन हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों ने हिंदी विषय की परीक्षा दी। परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होकर दोपहर 1:15 बजे तक चली। केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। डीआईओएस डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि सभी केंद्रों पर नकल पर सख्ती रखी जा रही है।

हाईस्कूल की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 19 जनवरी तक चलेंगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 जनवरी को समाप्त होंगी। इसके बाद 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं शुरू होंगी। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस साल जिले के 451 माध्यमिक विद्यालयों के छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें 67 राजकीय, 78 सहायता प्राप्त और 311 निजी विद्यालय हैं। कुल 92,135 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे।

इंटरमीडिएट में 42,158 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 23,654 छात्र, 18,503 छात्राएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। वहीं हाईस्कूल में 49,977 परीक्षार्थी हैं, जिनमें 27,528 छात्र और 22,449 छात्राएं बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 130 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर स्कूलों में सुरक्षा और अनुशासन के खास इंतजाम किए गए हैं।

