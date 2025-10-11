नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बरेली को दी 49.32 करोड़ की 130 विकास परियोजनाओं की सौगात

इस मौके पर नगरायुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि कुल परियोजनाओं में से 35.79 करोड़ की लागत से 53 कार्यों का शिलान्यास और 3.41 करोड़ की लागत से 16 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, एनिमल बर्थ सेंटर और अन्य शहरी सुविधाएं शामिल हैं।