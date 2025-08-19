उर्स-ए-आला हजरत: जायरीन की सुरक्षा को लेकर चौकस बरेली पुलिस, एसएसपी ने किया पैदल निरीक्षण, दिए ये निर्देश

एसएसपी ने यातायात व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन और भीड़ नियंत्रित करने के इंतज़ामों पर खास जोर दिया। इस दौरान उन्होंने जायरीन और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उनकी राय जानी। निरीक्षण के वक्त एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ प्रथम आशुतोष शिवम, सीओ द्वितीय, सीओ हाईवे समेत कई पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस बल उनके साथ मौजूद रहा।