उर्स-ए-आला हजरत: जायरीन की सुरक्षा को लेकर चौकस बरेली पुलिस, एसएसपी ने किया पैदल निरीक्षण, दिए ये निर्देश

बरेली। आला हजरत उर्स-ए-रजवी के मौके पर शहर की फिज़ा पूरी तरह सज-धज चुकी है। इसी बीच जायरीन की भीड़ और सुरक्षा इंतज़ामों को देखते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने सोमवार की आधी रात पुलिस बल के साथ सड़कों पर पैदल मार्च किया।
रात 12:30 बजे से लेकर करीब 1:45 बजे तक एसएसपी बिहारीपुर चौकी से मलूकपुर चौकी तक पैदल निकले और जगह-जगह तैनात पुलिस अधिकारियों व जवानों से सुरक्षा इंतज़ाम की जानकारी ली। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को साफ हिदायत दी कि उर्स में आने वाले ज़ायरीन की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
एसएसपी ने यातायात व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन और भीड़ नियंत्रित करने के इंतज़ामों पर खास जोर दिया। इस दौरान उन्होंने जायरीन और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उनकी राय जानी। निरीक्षण के वक्त एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ प्रथम आशुतोष शिवम, सीओ द्वितीय, सीओ हाईवे समेत कई पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस बल उनके साथ मौजूद रहा।