किला सबस्टेशन में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, विभाग में मचा हड़कंप, चीफ इंजीनियर ने दिए जांच के आदेश

बरेली। बिजली विभाग के किला सबस्टेशन से बुधवार को एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने विभाग की साख को हिला कर रख दिया। गंगा स्नान के चलते सरकारी छुट्टी के दिन संविदा कर्मचारी और कुछ सरकारी अधिकारी सबस्टेशन में शराब पीते नजर आए। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है।