किला सबस्टेशन में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, विभाग में मचा हड़कंप, चीफ इंजीनियर ने दिए जांच के आदेश

बरेली। बिजली विभाग के किला सबस्टेशन से बुधवार को एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने विभाग की साख को हिला कर रख दिया। गंगा स्नान के चलते सरकारी छुट्टी के दिन संविदा कर्मचारी और कुछ सरकारी अधिकारी सबस्टेशन में शराब पीते नजर आए। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है।
बरेली जोन प्रथम के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो संज्ञान में आने के बाद संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सबस्टेशन में शराब पीकर विभागीय छवि को धूमिल करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिजली विभाग बरेली जोन प्रथम के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश लगातार विभाग में फैले भ्रष्टाचार और लापरवाही को समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कई मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन बावजूद इसके कुछ कर्मचारी नियमों की अवहेलना करते हुए विभाग की छवि को धूमिल करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
वायरल वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि संविदा कर्मचारी और सरकारी अधिकारी अवकाश के दिन सबस्टेशन में शराब पीते हुए और मस्ती करते हुए नजर आए। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने विभाग की निंदा की और सवाल उठाया कि आखिर सरकारी कर्मचारी अवकाश का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं।
