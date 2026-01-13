दोस्त को जन्मदिन का तोहफा भी न दे सके विमल और शिवम… ट्रक ने पहियों तले कुचल दिए सारे सपने

मोर्चरी के बाहर जिला पंचायत सदस्य संतोष भारती फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने बताया कि शिवम के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। वह खेती-किसानी कर परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा था। इस हादसे ने उस घर की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। अब घर में सिर्फ सन्नाटा और तस्वीरें रह गई हैं। वहीं विमल के पिता ने भर्राई आवाज में बताया कि उनका बेटा ईंट भट्टे पर मजदूरी कर मां और तीन भाइयों का पेट पालता था। बेटे की लाश देखते ही मां बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक हादसे ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया।