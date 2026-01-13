13 जनवरी 2026,

मंगलवार

बरेली

दोस्त को जन्मदिन का तोहफा भी न दे सके विमल और शिवम… ट्रक ने पहियों तले कुचल दिए सारे सपने

दोस्त के जन्मदिन पर तोहफा देने की खुशी लिए घर से निकले विमल और शिवम को क्या पता था कि रास्ते में मौत घात लगाए बैठी है। तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को कुचल दिया और पलभर में दो जिंदगियां छीनकर दो गरीब परिवारों की उम्मीदें हमेशा के लिए तोड़ दीं। वहीं बाइक पर बैठी युवती भी गंभीर रुप से घायल है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 13, 2026

मृतकों के फाइल फोटो

बरेली। बहेड़ी क्षेत्र के नारायण नगला मंडी के पास एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों और एक युवती को बेरहमी से रौंद दिया। दोस्त के जन्मदिन का तोहफा लेने निकले विमल और शिवम जिंदगी की आखिरी सवारी पर निकल पड़े। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि साथ बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। युवक कई फीट दूर जा गिरे। सड़क पर चीख-पुकार मच गई। खून से लथपथ शव देखकर लोगों की रूह कांप उठी। कुछ सेकेंड पहले जो हंसते-खिलखिलाते निकले थे, पलभर में उनकी खुशियां मातम में बदल गईं। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान शिवम भारती (22) निवासी गरीबपुरा बहादुरपुर और विमल (22) निवासी मनकापुर गांव के रूप में हुई है। युवती गंभीर रूप से घायल है, जिसे पुलिस ने आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

अनाथ शिवम की बुझ गई आखिरी लौ

मोर्चरी के बाहर जिला पंचायत सदस्य संतोष भारती फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने बताया कि शिवम के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। वह खेती-किसानी कर परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा था। इस हादसे ने उस घर की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। अब घर में सिर्फ सन्नाटा और तस्वीरें रह गई हैं। वहीं विमल के पिता ने भर्राई आवाज में बताया कि उनका बेटा ईंट भट्टे पर मजदूरी कर मां और तीन भाइयों का पेट पालता था। बेटे की लाश देखते ही मां बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक हादसे ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया।

गांवों में पसरा मातम, हर आंख नम

हादसे की खबर मिलते ही गरीबपुरा बहादुरपुर और मनकापुर गांव में कोहराम मच गया। हर घर में मातम, हर आंख में आंसू हैं। अस्पताल में परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रक और चालक की तलाश की जा रही है।

Published on:

13 Jan 2026 03:34 pm

