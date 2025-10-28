विशाल मेगा मार्ट की टैक्स फाइल गायब, तीन माह से नहीं हुई एफआइआर, भड़के नगर आयुक्त अब कर अधीक्षक पर गिरेगी गाज

बैठक में जब नगर आयुक्त ने पूछा कि “म्यूटेशन किस एक्ट के तहत होता है?”, तो टैक्स विभाग का एक भी लिपिक जवाब नहीं दे सका। इस पर नाराज नगर आयुक्त ने कहा कि जिन लोगों के भरोसे निगम का सबसे महत्वपूर्ण विभाग चलता है, उन्हें कानून की बुनियादी जानकारी तक नहीं है। उन्होंने सभी लिपिकों को एक सप्ताह के भीतर अधिनियमों का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि अगली बैठक में कोई बहाना नहीं चलेगा।