Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

दिवाली की रौशनी में अंधेरे का डर… डेलापीर में 12 परिवारों पर टूटा संकट, बोले- हम घर सजाने नहीं, घर बचाने की तैयारी में हैं

दिवाली करीब है शहर रंग-रोशनी में नहा रहा है, घरों की सजावट जोरों पर है। लेकिन इसी बीच डेलापीर तालाब के पास रहने वाले 12 परिवारों के घरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नगर निगम ने इन्हें अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस थमा दिया है।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 15, 2025

बरेली। दिवाली करीब है शहर रंग-रोशनी में नहा रहा है, घरों की सजावट जोरों पर है। लेकिन इसी बीच डेलापीर तालाब के पास रहने वाले 12 परिवारों के घरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नगर निगम ने इन्हें अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस थमा दिया है। चेतावनी दी गई है कि अगर 25 अक्टूबर तक मकान खाली नहीं किए गए, तो बुलडोजर चलेगा और खर्च भी घरवालों से वसूला जाएगा।

इन परिवारों के लिए यह दिवाली खुशियों की नहीं, बल्कि बेघर होने की चिंता लेकर आई है। किसी के चेहरे पर डर है तो किसी की आंखों में आंसू। लोग कह रहे हैं जब सब दीप जलाएंगे, हम घर बचाने की लड़ाई लड़ रहे होंगे।

जब यह इलाका जंगल था, तब से रह रहे हैं

डेलापीर तालाब के पास की यह कॉलोनी करीब पांच से छह दशक पुरानी बताई जाती है। बुजुर्ग बताते हैं कि जब उन्होंने यहां घर बनाए, तब यह इलाका वीरान था। 70 वर्षीय शकुंतला देवी की आंखें नम हो गईं, बोलीं हम यहां 50-60 साल से हैं। तब दिन में भी डकैती होती थी। हमने ईंट-ईंट जोड़कर घर बनाया। अब कह रहे हैं कि ये अवैध है। इतने साल बाद हम कहां जाएंगे। लोगों का कहना है कि इलाके में सैकड़ों मकान हैं, लेकिन नगर निगम ने फिलहाल सिर्फ 12 घरों को ही निशाने पर लिया है। सभी को 10 अक्टूबर को नोटिस मिला है।

नोटिस के बाद घरों में नहीं जला चूल्हा

नोटिस आने के बाद से ही लोगों की नींद उड़ गई है। ओमवती देवी कहती हैं पति यहीं गुजर गए, अब घर भी जाएगा, ऐसे में कहां जाएंगे हम। शांति देवी रोते हुए बोलीं मजदूरी करके घर बनाया था। अगर बुलडोजर चला, तो बच्चियों की शादी करें या सिर छिपाने की जगह ढूंढें। गंगा देवी ने कहा सरकार अगर घर तोड़ना चाहती है तो पहले हमें कहीं बसाने की जगह दे।

मोदी-योगी जी, हमें रहने की जगह दीजिए

छात्रा रौनक ने रोते हुए कहा मेरा जन्म यहीं हुआ है। हमारे पास राशन कार्ड है, टैक्स देते हैं, पानी की टंकी लगी है। पापा का पैर टूटा है, अब घर भी टूट जाएगा तो हम कहां जाएंगे? मोदी-योगी जी हमें बस रहने की जगह दे दीजिए।

टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, फिर भी कह रहे अवैध

कॉलोनी के लोगों का कहना है कि वे हाउस टैक्स, बिजली और पानी के बिल भरते हैं, वोट भी डालते हैं। सरकार टैक्स लेती रही, अब कह रही है अवैध मकान हैं। जब टैक्स ले रही थी तब नहीं देखा। लोगों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ और गोरखपुर तक गए, लेकिन किसी ने नहीं सुना।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 12:16 pm

Published on:

15 Oct 2025 12:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दिवाली की रौशनी में अंधेरे का डर… डेलापीर में 12 परिवारों पर टूटा संकट, बोले- हम घर सजाने नहीं, घर बचाने की तैयारी में हैं

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रीसियस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड समेत चार पर 62 लाख बकाया, वसूली को होगी कुर्की, बकायेदारों में खलबली

बरेली

छह साल में की 22 ड्यूटी, क्लास से गायब, जवाब में हुज्जत, बरेली कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सस्पेंड, जाने मामला

बरेली

आईआईटी कानपुर और एनसीएपी टीम ने परखी बरेली में विकास कार्यों की गुणवत्ता, अफसरों को दी सख्त हिदायत

बरेली

वक्फ जमीन पर बनी मार्केट को लेकर नया विवाद: 74 दुकानों के 22 दुकानदार पहुंचे हाईकोर्ट, जाने फिर क्या हुआ

बरेली

घर में कच्ची शराब बनाते पकड़ा गया भोलू, 20 लीटर शराब और उपकरण जब्त, पूछताछ में कबूला ये सच

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.