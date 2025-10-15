दिवाली की रौशनी में अंधेरे का डर… डेलापीर में 12 परिवारों पर टूटा संकट, बोले- हम घर सजाने नहीं, घर बचाने की तैयारी में हैं

डेलापीर तालाब के पास की यह कॉलोनी करीब पांच से छह दशक पुरानी बताई जाती है। बुजुर्ग बताते हैं कि जब उन्होंने यहां घर बनाए, तब यह इलाका वीरान था। 70 वर्षीय शकुंतला देवी की आंखें नम हो गईं, बोलीं हम यहां 50-60 साल से हैं। तब दिन में भी डकैती होती थी। हमने ईंट-ईंट जोड़कर घर बनाया। अब कह रहे हैं कि ये अवैध है। इतने साल बाद हम कहां जाएंगे। लोगों का कहना है कि इलाके में सैकड़ों मकान हैं, लेकिन नगर निगम ने फिलहाल सिर्फ 12 घरों को ही निशाने पर लिया है। सभी को 10 अक्टूबर को नोटिस मिला है।