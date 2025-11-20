बजट बिना टेंडर क्यों निकाला, 24 घंटे में प्रक्रिया रद्द, पीडब्ल्यूडी पर उठे सवाल, सिटी स्टेशन रोड निर्माण फिर ठप

यह आरोप इसलिए भी मजबूत दिखते हैं क्योंकि बजट के बिना टेंडर निकालना ही नियमविरुद्ध है। अधीशासी अभियंता भगत सिंह का बयान है कि सिटी स्टेशन रोड का निर्माण हमारे विभाग का नहीं, डीसीएल का काम है। नगर निगम को बजट देना था। समय बचाने के लिए टेंडर निकाले गए, लेकिन तकनीकी बिड खुलने तक बजट नहीं मिला, इसलिए रद्द करना पड़ा। विभाग ने यह भी कहा कि ठेकेदारों की जमानत राशि वापस की जाएगी। बजट मिलने के बाद प्रक्रिया फिर शुरू होगी। लेकिन सवाल अपनी जगह बरकरार है बजट न होने के बावजूद टेंडर निकाला क्यों गया?