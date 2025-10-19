पत्नी की पोर्न वीडियो की वायरल, विरोध पर पति ने सास बहू दोनों को पीटा, घर से निकाला

बरेली। फरीदपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। छह माह पहले हुई शादी के बाद से ही महिला का वैवाहिक जीवन नरक बन गया। आरोप है कि पति ने पहले तो किसी दूसरी महिला से संबंध बनाए रखे और जब पत्नी ने एतराज किया तो उसके साथ मारपीट की। हद तब हो गई जब पति ने पत्नी की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। विरोध करने पर महिला को पीटकर घर से निकाल दिया गया।