Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पत्नी की पोर्न वीडियो की वायरल, विरोध पर पति ने सास बहू दोनों को पीटा, घर से निकाला

फरीदपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। छह माह पहले हुई शादी के बाद से ही महिला का वैवाहिक जीवन नरक बन गया। आरोप है कि पति ने पहले तो किसी दूसरी महिला से संबंध बनाए रखे और जब पत्नी ने एतराज किया तो उसके साथ मारपीट की। हद तब हो गई

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 19, 2025

पत्नी की पोर्न वीडियो की वायरल

बरेली। फरीदपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। छह माह पहले हुई शादी के बाद से ही महिला का वैवाहिक जीवन नरक बन गया। आरोप है कि पति ने पहले तो किसी दूसरी महिला से संबंध बनाए रखे और जब पत्नी ने एतराज किया तो उसके साथ मारपीट की। हद तब हो गई जब पति ने पत्नी की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। विरोध करने पर महिला को पीटकर घर से निकाल दिया गया।

छह माह पहले हुई शादी, पति पर संबंधों का आरोप

शाहजहांपुर के थाना निगोही निवासी युवती की शादी लगभग छह माह पूर्व फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। नवविवाहिता ने बताया कि शादी के बाद से ही पति का किसी दूसरी महिला से फोन पर लगातार संपर्क था। जब उसने इसका विरोध किया और वैवाहिक संबंधों की गरिमा निभाने को कहा, तो पति ने उल्टा उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

-वीडियो बनाकर की वायरल, विरोध पर बहू और सास दोनों को पीटा

महिला ने बताया कि पति ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर लोड कर दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो पति ने उसे बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, बहू को बचाने आई सास को भी बेटे ने धक्का देकर पीटा, जिसके बाद घर में हंगामा मच गया।

मायके वालों की सूचना पर थाने पहुंचा मामला, थाने में ही सास-बहू में भिड़ंत

पीड़िता ने फोन पर मायके वालों को सूचना दी। शनिवार को महिला का भाई उसे लेकर फरीदपुर कोतवाली पहुंचा। जैसे ही ससुराल पक्ष को पता चला, ग्राम प्रधान और परिजन बहू को मनाने थाने पहुंच गए। यहां सास और बहू के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई, जिसे देख पुलिस ने सख्ती दिखाकर दोनों को अलग कराया।

पुलिस ने दी कार्रवाई की चेतावनी

थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए अलग कराया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने धारा 354, आईटी एक्ट और घरेलू हिंसा की धाराओं में मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू की है। पीड़िता ने स्पष्ट कहा कि वह पति के साथ अब नहीं रहना चाहती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

Video viral

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 11:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पत्नी की पोर्न वीडियो की वायरल, विरोध पर पति ने सास बहू दोनों को पीटा, घर से निकाला

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्मार्ट मीटर का करंट: दिवाली से पहले 2 हजार की जगह 6 हजार रुपये में मिलेगा कनेक्शन

बरेली

घर में घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़, आरोपियों ने की अपहरण की कोशिश, फिर हुआ ये

बरेली

विकसित उत्तर प्रदेश 2047: जनता के सुझावों से तैयार होगा यूपी के विकास का रोडमैप

बरेली

इन्वेस्टर्स का ‘धनतेरस धमाका’, रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली प्रोजेक्ट ने बीडीए को दिलाए 150 करोड़, हुआ मालामाल

बरेली

संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने सुनी जनता की समस्याएं, बोले– गरीबों का हक न मारा जाए, अफसरों को दिए फीडबैक लेने के निर्देश

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.