पत्नी की पोर्न वीडियो की वायरल, विरोध पर पति ने सास बहू दोनों को पीटा, घर से निकाला

पत्नी की पोर्न वीडियो की वायरल
बरेली। फरीदपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। छह माह पहले हुई शादी के बाद से ही महिला का वैवाहिक जीवन नरक बन गया। आरोप है कि पति ने पहले तो किसी दूसरी महिला से संबंध बनाए रखे और जब पत्नी ने एतराज किया तो उसके साथ मारपीट की। हद तब हो गई जब पति ने पत्नी की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। विरोध करने पर महिला को पीटकर घर से निकाल दिया गया।
शाहजहांपुर के थाना निगोही निवासी युवती की शादी लगभग छह माह पूर्व फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। नवविवाहिता ने बताया कि शादी के बाद से ही पति का किसी दूसरी महिला से फोन पर लगातार संपर्क था। जब उसने इसका विरोध किया और वैवाहिक संबंधों की गरिमा निभाने को कहा, तो पति ने उल्टा उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
महिला ने बताया कि पति ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर लोड कर दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो पति ने उसे बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, बहू को बचाने आई सास को भी बेटे ने धक्का देकर पीटा, जिसके बाद घर में हंगामा मच गया।
पीड़िता ने फोन पर मायके वालों को सूचना दी। शनिवार को महिला का भाई उसे लेकर फरीदपुर कोतवाली पहुंचा। जैसे ही ससुराल पक्ष को पता चला, ग्राम प्रधान और परिजन बहू को मनाने थाने पहुंच गए। यहां सास और बहू के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई, जिसे देख पुलिस ने सख्ती दिखाकर दोनों को अलग कराया।
थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए अलग कराया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने धारा 354, आईटी एक्ट और घरेलू हिंसा की धाराओं में मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू की है। पीड़िता ने स्पष्ट कहा कि वह पति के साथ अब नहीं रहना चाहती।
